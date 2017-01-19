Сергей Коптик, Beeline: Перспективы у мобильных финансовых сервисов просто огромные

Появится ли у компании Beeline банковская карта?

Мобильная коммерция — новое направление на казахстанском рынке. Изменения, внесенные в законодательство, позволили операторам связи предоставлять абонентам ранее не привычные услуги. Что это за услуги, почему оператору важно добавить их на свою «витрину», как относятся абоненты к нововведениям, и появится ли у компании Beeline банковская карта? Обо всем этом в интервью Profit.kz рассказал Сергей Коптик, руководитель службы МФС Beeline.

— Сегодня мы говорим о мобильных финансах. Это направление для Казахстана относительно новое, начавшее развиваться лишь в этом году. Каковы, на ваш взгляд, перспективы?

Начну издалека. Сегодня у нас в компании проходит бизнес-трансформация. И это наш ответ на то, что происходит на рынке телекоммуникационных услуг. Один из фокусов в этом контексте — представление оператора как поставщика финансовых услуг. Эти финансовые сервисы подразумевают сбор данных об абоненте из разных источников, а также предоставление целого спектра услуг.

Мы сейчас находимся на стадии «пробы пера», то есть, в начальной стадии, и часто возникает вопрос о том, что такое мобильные финансовые сервисы. Я долго думал об этом, и сформулировал для себя, что к МФС отнес бы те сервисы, которые требуют наличия мобильного устройства и зарегистрированного платежного средства, которое необходимо для совершения операции. И в таком случае мы получаем полную картину. К таковым операциям можно отнести и перевод средств с баланса на баланс, и оплату сервисов в социальных сетях, и доверительный платеж, и многое другое.

Перспективы у этого направления я вижу просто огромные. И этот сегмент будет развиваться сумасшедшими темпами, что повлечет за собой невероятные изменения. Мы понимаем, что не сможем заменить клиенту банк, но это невероятно удобно платить с баланса телефона за ряд услуг посредством SMS, USSD-запросов. В целом, изменения в секторе ритейл-услуг необратимы. Инфраструктура, которую создали операторы связи, сервисы — это атака на один из самых больших устоев банковской системы — платежи.

— Насколько сегодня пользователи готовы доверить свои деньги не банку, а мобильному оператору?

— Мы находимся в самом начале пути, и для нас это тоже вопрос, мы пытаемся найти на него ответ через исследования, фокус-группы. Я бы начал с того, что пока не все понимают этот потенциал. Есть главенствующее понимание, что мобильный баланс — это только средство для оплаты услуг связи. Но в целом, мне кажется, что понимание того, что хранение денег на балансе настолько же безопасно, как и на платежной карте, и во много крат безопаснее, нежели хранение наличных, приходит. Доказательство — рост операций. Мы видим новых клиентов. Люди экспериментируют. Мы отдаем себе отчет, что на балансах не будет храниться много денег. Но это могут быть небольшие, но часто совершаемые транзакции.

Из моего опыта мобильный оператор общается с клиентами намного чаще — присылает информацию о тарифах, услугах, новых пакетах и т.д. От банков же в последнее время я, например, получаю только редкие уведомления. К чему это я? К тому, что уровень общения создает новую степень доверия, чтобы переводить деньги посредством мобильных платежей, использовать свой мобильный счет для ежедневных платежей.

— Что сегодня входит в мобильные финансовые сервисы Beeline? Какие проекты вы реализовываете?

— На первом месте по популярности у нас стоит оплата игр, также хочу отметить рост оплат коммунальных услуг, ТВ. Как вы знаете, мы запустили оплату парковок в Алматы и пополнение баланса ОНАЙ — у нас хорошая доля платежей за эти услуги с мобильного баланса. Конечно, мы смотрим на опыт соседних стран. Например, в Беларуси оплата парковок на 90% осуществляется с мобильно баланса. У нас процент пока значительно меньше, но мы ставим цель довести количество таких платежей в Казахстане до 80%. И это реальная цель. Также мы идем в другие города. Мы планируем прийти в столицу, в крупные областные центры, для того, чтобы предложить данный сервис абонентам. И мы верим в том, что у это услуги будет все больше и больше приверженцев.

— Вы упомянули про оплату парковок и ваше желание получить 80% от этой доли. А какова ваша доля сейчас?

— Да, это амбициозная цель, мы к ней стремимся. По поводу Алматы скажу честно: наша доля сейчас — порядка 15%. И мы считаем, что это очень хороший рост, если учитывать, что услуга запущена всего несколько месяцев назад. Мы, несомненно, будем работать в части популяризации данной услуги.

— Если продолжать тему транспорта, то у ваших абонентов есть возможность не только пополнять баланс карты ОНАЙ, но и непосредственно оплачивать за поездку посредством SMS. Расскажите, как продвигается этот проект, каковы его результаты?

— Пока, конечно, рано говорить о результатах, но успехи есть. Тут следует посмотреть на статистику Национального банка Казахстана, где можно почерпнуть информацию о том, что доля безналичных платежей составляет всего 20%. Мы прекрасно понимаем, что в большей мере платежные карты используются для снятия наличных. И мы понимаем, что необходимо проводить промоакции, образовательные инициативы, чтобы изменить такое положение дел. И у нас есть такие планы на 2017 год.

В конце этого года мы, кстати, планируем подвести итоги всех наших проектов по мобильным финансовым сервисам и озвучить их.

— Что еще вы готовы предложить абонентам?

— Оплата проезда и парковок — это только одна часть. Мы ставим перед собой задачу выстроить весь цикл, то есть, оплату каждодневных расходов абонентов посредством мобильного баланса. Это и кафе по дороге на работу, и парковка, и автозаправочные станции, фаст-фуд или доставка обедов на работу. Мы, конечно, не претендуем на оплату крупных чеков, но там, где они составляют небольшие либо средние суммы, мы видим для себя большой потенциал. В следующем году мы ожидаем, что количество абонентов, оплачивающих с мобильного счета, будет исчисляться сотнями тысяч.

Тут следует сказать, что одно из направлений, которое мы развиваем — это платежи с сайта Money.Beeline.kz, где у нас около 200 партнеров, в пользу которых можно сделать платеж с мобильного баланса. И это тоже очень интересное направление. Мы рассматриваем развитие этого проекта и через физические торговые точки. Мы реалисты — мы не «подвинем» традиционный пластик, но верим, что у нас есть своя ниша, которую займем.

— Крайне интересна тема микрозаймов. Она относительно новая, и более того, достаточно неожиданная, если говорить об операторе сотовой связи. Что это за услуга, насколько она популярна?

— Нужно понять, что это не микрозайм от оператора, мы — лишь маркетплейс для нашего партнера. Мы попробовали, чтобы понять, насколько нашим абонентам эта тема интересна, оценить каналы коммуникаций, процент использования. Честно скажу, количество абонентов, которые воспользовались этой услугой, невелико. Может быть, абонентов не устроила сумма займа, какие-то другие критерии, хотя, условия займа были привлекательные. Факторов может быть больше, чем я назвал. Пойдем ли мы дальше? Возможно, как маркетплейс. Мы думаем над этим.

— Недавно прошла конференция Profit Mobile Day, где было высказано предположение о том, что для многих абонентов мобильные финансовые сервисы не актуальны, поскольку у операторов популярны пакетные предложения и абоненты держат на счетах лишь суммы, необходимые для оплаты пакетов. Насколько велик такой процент пользователей?

— Да, отчасти это так. Но мне кажется, чтобы у абонента завелись дополнительные деньги на балансе, нужно два фактора. Первый — понимание и осознание того, что с баланса можно проводить платежи, а второй — преференции и бенефиты, которые получает абонент, осуществляя мобильные транзакции. У нас, например, недавно была акция — осуществи с мобильного баланса платеж от 2000 тенге и получи 500 тенге обратно на баланс. Это большой кешбэк, который не может дать ни один банк. Такие акции позволяют снять барьеры недоверия, и те, кто уже попробовал, становятся приверженцами подобных услуг.

Мы стараемся показать абонентам, что платеж с мобильного баланса может быть чрезвычайно выгодным.

— Какие новые проекты вы планируете развивать в рамках этого направления? Я, например, слышала о банковской карте Beeline. Когда нам ее ждать?

— Мы работаем над этим продуктом и ищем ту концепцию, которая стала бы «бомбой». И мы очень рядом, мы уже проводим фокус-группы. Полагаю, что вскоре у нас будет сформирована целостность такой концепции. Ориентировочно мы объявим о проекте в 2017 году. Забегая вперед, скажу, что этот продукт будет очень интересным, при этом, он будет сегментированный, рассчитанный на разные категории абонентов.

Мы работаем и над другими не менее интересными проектами. Например, недавно реализован вывод средств с баланса Beeline на любую банковскую карту, выпущенную банком Казахстана. Клиенты уже признали эту услугу очень интересной. Скоро мы запустим услугу вывода сумм с баланса через банкоматы. И направление, о котором я уже упоминал, — оплата с баланса телефона в торговых точках офлайн.

— Вы отмечали, что отчасти вступаете в конкуренцию с банками в сфере микроплатежей. Не боитесь ли вы, что банки начнут противиться этому процессу?

— Мы, по сути, решаем с регулятором и с банками общую, очень важную задачу — рост процента безналичных операций. Пластик — это только один путь. У нас в Казахстане есть электронные кошельки, электронные деньги. И мы работаем наряду с этими инструментами и работаем в правовом поле. Безусловно, есть еще драйверы для роста традиционной терминальной сети, банкоматов, но есть и ниши, которые банки даже при 100-процентном охвате не покроют. В этих нишах мы и будем закрепляться: там, где транзакция с баланса смартфона удобнее и дешевле. Мы не конкурируем с банками, мы дополняем друг друга — это синергия.

Давайте посмотрим еще на один интересный момент: смартфон сегодня — это незаменимое устройство. Мы можем забыть кошелек, но смартфон — никогда. По сути, он настолько же комфортен, как банкомат, как устройство, которое позволяет заменить банк. И новые технологии — биометрия, распознавание голоса, 4G — тоже все в смартфоне. Это дает невероятные возможности.