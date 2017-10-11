PROFIT Education Day 2017: без инноваций в образовании не будет будущего

Многие темы конференции обсуждались в тесной связке с разрабатываемой в настоящее время государственной программой «Цифровой Казахстан».

6 октября в Алматы состоялась третья конференция Profit Education Day. Ежегодно мероприятие собирает руководителей и ИТ-директоров образовательных учреждений, представителей вендоров и экспертов рынка. Выступая со вступительной речью, Булат Абдрахманов, заместитель генерального директора по экономике и финансам ИТКЭ КБТУ, отметил, что цифровизация — это вопрос жизни и смерти государства. Участники конференции поддержали эту мысль.

«С точки зрения Microsoft цифровизация — это тотальная доступность всего и вся. Мы уже достаточно давно пропагандируем использование облаков. Облако Microsoft — одно из самых безопасных решений в мире. Цифровизация с нашей точки зрения — это движение вперед, использование новейших технологий. На выходе это дает огромные преимущества», — заявил Тимур Умурбеков, менеджер по продвижению отраслевых решений для государственного сектора Microsoft СНГ.

Одним из продолжений темы стало утверждение о том, что планирование цифрового государства невозможно без цифровизации инфраструктуры. Как оказалось, для отечественного образования это больной вопрос — в школах не хватает компьютеров, существуют серьезные проблемы с интернет-соединением, а образовательная программа устарела и не поспевает за новыми тенденциями по взращиванию «цифровых» индивидуумов.

Мухтар Ильясов, генеральный директор ТОО «Күнделік», озвучил «суровую» правду: «Тяжело построить цифровой Казахстан, когда в школах нет широкополосного доступа к интернету. У нас в стране 7350 школ, а доступ к ШПД по официальной статистике имеют 2300 школ. Как практик, я могу сказать, что эта цифра как минимум в два раза преувеличена. В стране порядка 300 тысяч компьютеров, из них 100 тысяч — устаревшие. 2,5 миллиона учеников. Получается, на 14 учеников приходится один компьютер. При отсутствии элементарного ШПД-канала в школах, при отсутствии инфраструктурного парка в виде компьютеров, ноутбуков, планшетов никакое цифровое образование невозможно влить в головы детей».

О том, какие шаги сегодня делает государство в вопросе информатизации в образовании, рассказала Гуль Джусупова, руководитель управления информационной безопасности Министерства образования и науки РК. Многие темы конференции обсуждалась в тесной связке с разрабатываемой в настоящее время государственной программой «Цифровой Казахстан». На Profit Education Day 2017 Гуль Джусупова представила концепцию Smart-образования, осветила ключевые аспекты цифровизации системы образования в Казахстане, а также ответила на вопросы представителей учебных заведений.

Одна из задач программы «Цифровой Казахстан» — создание креативного общества. В рамках развития компетенций и навыков общества для цифровой экономики предусмотрено повышение цифровой грамотности населения к 2021 году до 85%. В бюджет по повышению цифровой грамотности заложено 15,3 млрд тг. Долю активных пользователей веб-портала eGov планируется довести до 60% от общего количества экономически активного населения. Намечена также подготовка ИКТ-специалистов для различных отраслей. Учебные программы должны будут усовершенствоваться, а ВУЗы получат большую академическую свободу.

«Министерство готовит программу, которая позволит ВУЗам самостоятельно выбирать программы обучения. Наши выпускники должны соответствовать веяниям рынка. Важно учитывать при формировании учебных планов такие концепции, как BigData, Blockchain, Интернет вещей. Новое поколение задаст тон системе образования, в том числе. Оно требует от нас изменений, пришло время», — отметила Гуль Джусупова.

Государственный классификатор будет существовать и дальше, однако он может быть расширен. А все, что касается предметов и учебных программ — у ВУЗов появится определенная степень свободы. Кроме того, будут определены ВУЗы, на базе которых создадут центры компетенций по нескольким направлениям: 3D print, дополненная реальность, Internet of Things, Big Data, Blockchain, искусственный интеллект, робототехника.

Кроме того, один из важных проектов, который готовится к реализации — обеспечение доступности сервисов сферы образования с использованием цифровых технологий. Он предполагает несколько проектов: Национальная платформа открытого образования OpenEdu; система управления образованием и ситуационный центр; система управления научной деятельностью. Ожидается, что эффект от этих инициатив позволит улучшить качество оказания услуг образования и их доступность.

Здесь весьма интересен проект по созданию открытой платформы цифрового образования. Как отметила Гуль Джусупова, свободный доступ к образовательному контенту упростит школьникам и студентам получение дополнительных знаний, а родители смогут не только видеть программу, по которой обучаются дети, но и расширить свои знания: «В рамках создания национальной образовательной платформы мы хотели бы создать такую систему, которая бы объединяла все уровни образования, начиная от дошкольного обучения до послевузовского образования. Весь контент, который на сегодня уже есть в казахстанской образовательной системе, должен быть доступен всем. Мы хотим создать открытое образовательное пространство, в котором любой желающий сможет получить доступ к знаниям».

О вкладе компании Microsoft в цифровое образование рассказала Назиля Усенова-Нурметова, менеджер по развитию бизнеса в сфере образования Microsoft Казахстан: «Для преподавателей ВУЗов, школ и колледжей у нас существуют специальные курсы, они являются бесплатными. Каждый учитель на нашем портале может пройти курсы по различным темам. Это могут быть курсы по продуктам Microsoft, либо методические курсы, касающиеся именно преподавания. Например, у нас есть курс „Навыки обучения 21 века“. Это то, как видит ситуацию мировое сообщество, какими навыками должен обладать ученик или студент, чтобы реализоваться в будущем».

Тема цифрового образования затронула вопрос, который сегодня волнует многих родителей — школьники перегружены предметами, из-за чего их рюкзаки становятся неподъемными. Когда в Казахстане будет реализован принцип «школа без ранцев»? Когда рюкзаки школьников станут легче? К сожалению, пока просвета в этом вопросе не наблюдается.

«Эту концепцию мы пытались реализовать еще три года назад. Но педагоги, к сожалению, не готовы. Второй вопрос — учебники. Мы не можем их сейчас исключить. Со временем мы к этому придем, но не так быстро», — пояснила Гуль Джусупова.

Об одном из примеров инноваций, работающих на благо преподавателя и учеников, рассказал Азамат Жаманов, координатор программы «Информационные системы». Внедрение методики Flipped Classroom в учебный процесс университета им. Сулеймана Демиреля позволило значительно поднять вовлеченность студентов в учебный процесс. Flipped Classroom — это форма смешанного обучения. Вместо домашнего задания учащиеся смотрят видео-лекции в сети и самостоятельно проходят теоретический материал. А во время занятий с преподавателем выполняют практические задания. Как рассказал Азамат Жаманов, в рамках учебной программы студенты смотрят видео на канале YouTube, которые преподаватель готовит заранее. Для проверки знаний используется сервис Кahoot, позволяющий создавать интерактивные тесты. Общение преподавателя с группой налажено в Telegram-канале. Лабораторные работы студенты готовят на Packet Tracer, а оценки выкладываются на Google Sheets.

Безусловно, такой подход весьма интересен и является крайне нетипичным для казахстанского образования. В опросах студенты отмечают заинтересованность в такой форме обучения. Однако в связи с практикой использования сторонних зарубежных сервисов поднимаются вопросы информационной безопасности.

Основные требования информационной безопасности в казахстанской системе образования сегодня определяются несколькими нормативно-правовыми актами и предусматривают несколько ключевых направлений:

— Построение защищенной инфраструктуры

— Обеспечение информационной безопасности систем

— Обеспечение защиты данных, в том числе персональных

— Казахстанское производство оборудования и ПО

— Подготовка специалистов по ИБ

По словам Гуль Джусуповой, на практике система сталкивается с некоторыми проблемами. Среди них — отсутствие единого стандарта по информационной безопасности, отсутствие контролирующего и уполномоченного государственного органа по ИБ и неопределенность зоны ответственности за нарушение информационной безопасности. Все эти вопросы будут прорабатываться, Министерство образования и науки РК ведет активную работу по защите информационных систем организаций образования. Так, например, в том случае, если информационная система ВУЗа имеет интеграцию с электронным правительством или другими системами госорганов, она должна пройти полную проверку на соблюдение требований ИБ. Сейчас, кстати, уже прорабатывается вопрос сертификации программы 1C в связи с законом о защите персональных данных.

Однако вопрос информационной безопасности относится не только к инициативам профильных министерств. Самим образовательным учреждениям необходимо уделять ему достаточное внимание. Об одном из вариантов построения информационной безопасности в ВУЗе рассказал Николай Савченко, руководитель отдела продаж InformConsulting: «Сегодня на конференции мы с партнером, компанией ESET, которая является поставщиком антивирусных решений и решений для безопасности, говорим с университетами на тему информационной безопасности. Принимая во внимание сегодняшние тенденции рынка, я бы сказал, что многие ВУЗы не готовы тратить большие деньги на безопасность. Поэтому наша компания предлагает ежемесячную подписку на антивирусные продукты. Таким образом, ВУЗам не нужно покупать и внедрять самим эти решения. Каждый месяц они могут оплачивать именно то количество лицензий, которое используют. У нас есть квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение у вендора, мы обеспечиваем поддержку решений. Если у ВУЗа нет своего отдела по информационной безопасности, наши специалисты предложат подходящее решение, мы готовы оказывать техническую поддержку. Сейчас многие вендоры переходят на систему подписок. Это удобно. Думаю, за этим будущее».

Конференция PROFIT Education Day 2017 прошла весьма активно. Немалый интерес у аудитории вызвали инициативы министерства образования. И, хотя представителю ведомства зачастую задавали неудобные вопросы, в ответах прослеживалось серьезное намерение улучшать систему, повышать качество образования, менять устаревшие подходы. Сами ВУЗы определенно ориентированы на внедрение инноваций и подготовку востребованных кадров, вопрос только в том уровне свободы, которую готов им предоставить регулятор.

Посмотреть фоторепортаж с конференции PROFIT Education Day 2017.

Посмотреть Тви-трансляцию с конференции PROFIT Education Day 2017.

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