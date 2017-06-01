В Алматы прошла третья ежегодная конференция PROFIT Finance Day, собравшая более 300 представителей финансового сектора, экспертов и вендоров.

26 мая в Алматы прошла третья ежегодная конференция, посвященная использованию ИТ в финансовом секторе, PROFIT Finance Day. Представители различных финансовых организаций, ИТ-директора, интеграторы и крупнейшие мировые вендоры обсуждали глобальные тенденции и их влияние в Казахстане. Всего в мероприятии приняло участие более 300 человек. Основной темой конференции в этом году стала цифровая трансформация — то, как бизнес может и должен меняться в нынешних условиях, когда большинство клиентов пристрастилось к онлайну, и цифровые сервисы становятся залогом успеха компаний, а их отсутствие ведет к уходу с рынка.

О главных ИТ-трендах в развитии финансового сектора на ближайшие годы рассказал Алексей Евтушенко, исполнительный вице-президент АКБ «РосЕвроБанк», модератор PROFIT Finance Day 2017. По его мнению, большое влияние на рынок уже в ближайшем будущем будет оказывать так называемое поколение Z, выросшее в эпоху интернета и уже не представляющее себе жизнь вне Сети.

«Банки уходят в цифровые каналы, это тренд. Уже сейчас многие мировые компании понимают, что если они не начнут работать в цифровых каналах, они потеряют свою клиентскую базу. И реальность такова, что в итоге этого перехода в цифру останется два типа компаний — быстрые и мертвые. Уже через 10 лет банки будут совершенно другими. Фокус на клиента, следование его нуждам — это ключевой момент, который будет определять ведение бизнеса», — считает Алексей Евтушенко.

В такой ситуации одной из самых важных ролей в финансовой организации становится роль CIO. Она требует новых вызовов, поскольку предусматривает трансформацию компании в цифровую, перестроение бизнеса. Один из новых вызовов — это появление телеком-компаний, которые представляют новые вызовы и возможности для банковской индустрии.

Один из процессов, происходящих сегодня на рынке, — консолидация финансовых институтов и проистекающая из этого необходимость сокращения затрат. Для того чтобы это осуществить, нужно перейти к дигитализации, или цифровой трансформации. Зарубежные эксперты даже иногда называют это цифровым разрушением, поскольку это разрушение устоявшихся стереотипов и подходов к работе, переход на новый инновационный уровень. Это подразумевает цифровые каналы взаимодействия, интернет, мобильные приложения, продвижение финансовых услуг в соцсетях. Все это соответствует нуждам и ожиданиям современных молодых людей, которых называют поколением Z. Важно сделать все максимально комфортно для людей, для конечных клиентов — не только с точки зрения технологической начинки, но и с точки зрения того, насколько комфортно будет конечному клиенту банка или страховой компании пользоваться услугами и взаимодействовать с компанией.

Продолжая идею о цифровой трансформации, был назван еще один компонент, без которого финансовую отрасль уже сложно себе представить — это финтех, те новые технологии, которые появляются на рынке и предлагаются не банками, а стартапами. Они используют подход, который позволяет ускорить предоставление услуг или сократить затраты. Однако не всегда такие компании способны реализовать свои идеи самостоятельно. Участники конференции отметили, что можно говорить о кооперации таких компаний с банками, что будет полезно и для банков, и для финтеха.

Чтобы влиться в новую цифровую реальность, финансовым организациям нужно пересмотреть устаревающий корпоративный технологический ландшафт и совершить цифровой переворот. Корпоративный технологический ландшафт следующего поколения подразумевает бимодальные ИТ, облачные технологии, мобильные интерфейсы как главный приоритет, омниканальные приложения, API/микросервисы, Big Data и машинное обучение.

«Клиенты хотят иметь удобный интерфейс для доступа банковским сервисам и своевременно узнавать о тех или иных банковских продуктах. На данный момент, самый удобный способ взаимодействия с клиентами — это социальные сети. Те банки, которые будут активно двигаться в эту сторону (а такие уже есть, в том числе и в Казахстане), соберут „сливки“ с рынка», — считает Дмитрий Шустер, директор Cisco Kazakhstan..

Один из немаловажных вопросов в развитии финансовых институтов — это построение ИТ-инфраструктуры, отвечающей всем требованиям бизнеса. Надежная и безопасная ИТ-инфраструктура призвана не только обеспечить бесперебойную работу всех сервисов и услуг, но и позволяет снизить операционные расходы. О том, с чего начать трансформацию и как построить цифровые корпоративные сети, рассказала Айгерим Тайжанова, менеджер по продажам Cisco Kazakhstan: «Архитектура цифровых сетей Cisco Digital Network Architecture (DNA) — это открытая масштабируемая программная архитектура, позволяющая ускорить и упростить работу корпоративной сети. Программируемая архитектура освобождает сотрудников ИТ-отдела от выполнения рутинных и трудоемких задач по настройке сети, позволяя сосредоточиться на стратегических инициативах и проектах, ориентированных на развитие бизнеса. Компоненты архитектуры предоставляют функции аналитики, автоматизации и обеспечения безопасности сети, которые помогут компаниям блокировать и нейтрализовать угрозы безопасности, поддерживать эффективность работы сотрудников, развертывать инфраструктуру новых филиалов за один день и легко адаптировать сеть к растущим потребностям бизнеса».

Наталья Павлова, директор по решениям для финансового сектора Microsoft в Центральной и Восточной Европе, высказала мнение о том, что основные причины смены поставщика финансовых услуг — это простота доступа и качество персонализированного сервиса. По некоторым оценкам, более 75% клиентов готовы сменить поставщика финансовых услуг, если им предоставят привлекательные сервисы. Таким образом, цифровая трансформация необходима для поддержания конкурентоспособности.

«Я думаю, что сейчас в Казахстане мы находимся на пороге изменений именно в плане технологических решений в платежах, — говорит Геният Исин, глава представительства Mastercard в Казахстане. — Мы видим, как на соседних рынках происходят такие интересные запуски как Samsung Pay, Apple Pay, Android Pay. Я думаю, что такая же волна придет и к нам, когда клиенты с помощью удобных решений и привычного им мобильного телефона смогут расплачиваться за привычные покупки. Вообще, можно сказать, что мы уходим в сферу, где карточка будет оцифрована и доставлена на смартфон. Компания Mastercard проводит большую работу в сфере электронной коммерции — на этот сегмент мы делаем очень большую ставку, потому что видим, что именно сектор электронной коммерции в Казахстане очень быстро растет. Конечно, это сопряжено со своими рисками, потому что сфера электронной коммерции — это зона пристального внимания злоумышленников. Мы, со своей стороны, предлагаем удобные и безопасные инструменты, в частности в этом году мы собираемся запустить в Казахстане инструмент Masterpass, который облегчает онлайн-покупки и делает их безопасными. В целом сейчас в мире есть такая тенденция, когда финансовым компаниям приходится быстро получать финансовый результат. Дело в том, что возвратный период на инвестиции в инновации достаточно большой, поэтому не всякие финансовые компании могут себе позволить инвестировать очень активно. Одновременно это и парадокс, потому что в карточном бизнесе, например, не имея инвестиций в инновации, вы не сможете далеко уйти. Это обязательно инвестиции в хорошие системы, в хорошие рисковые программы. Казахстан не сильно отличается от соседей, у нас есть банки, которые играют в консервативные игры, но есть и банки, которые смотрят на инновации с живым интересом».

Так что же казахстанским финансовым организациям делать со всей этой цифровизацией? Эксперты склоняются к тому, что надо следовать общим трендам, разумеется, с оглядкой на местные реалии. И не забывать о том, что уже сегодня 71% казахстанцев пользуется интернетом, а 65% казахстанцев пользуются смартфонами — это большой пласт клиентов.

«Тренды такие, что все переходят на аутсорс, в облака. Большие компании занимаются своим основным направлением бизнеса, а все непрофильные активы отдают на аутсорс. Конечно, у многих есть свои опасения касательно перехода в облака, но рано или поздно они поймут преимущества подобного решения и пойдут по этому пути. Это естественное изменение бизнеса, и к этому надо быть готовым. Что касается трансформации, то, конечно, в первую очередь это будет касаться банков. Сегодня уже упоминали поколение Z — они привыкли к онлайну и в банковские филиалы просто не будут ходить. Надо готовиться к таким изменениям, переводить сервисы в онлайн», — считает Сырым Толейлиев, директор департамента ЦОД и облачных сервисов АО «Казтелепорт».

Однако нельзя забывать, что на пути к цифровизации важно уделять внимание безопасности. Для финансовых институтов это вопрос не только репутационных рисков, но и прямых денежных потерь, поэтому специалисты советуют не пренебрегать защитой.

«Нам всегда кажется, что с нами ничего не произойдет, что атаки нас не затронут. Это не так — недавняя история с WannaCry (Казахстан оказался на 6 месте в топ-20 атакованных стран) показала, что казахстанским компаниям есть, чего опасаться», — высказала мнение Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса ТОО «Первое Кредитное Бюро».

Как ни странно, наиболее пристальное внимание советуют обратить не столько на сами решения по ИБ, сколько на рядовых сотрудников. Как раз человеческий фактор выходит на первый план, когда специалисты рассказывают о тех или иных киберпреступлениях. Согласно статистике, 95% инцидентов происходит именно по вине сотрудников, поэтому вопросам обучения необходимо уделять пристальное внимание.

«Безопасность — это чрезвычайно важный процесс внутри финансовой организации. Но, не будучи правильно упакованным и поданным людям, иногда никакого отношения к безопасности не имеющим, этот процесс может закончиться ничем. Не секрет, что многие сотрудники (бухгалтера, финансисты, юристы, маркетологи) как раз и могут стать ключевой зоной риска внутри организации. Как это происходит? Открытие фишингового письма, клик на неправильную ссылку на сайте, переход по какой-то ссылке из письма или в социальной сети. Поэтому, конечно, вопрос информационной безопасности — это то, чем надо очень плотно заниматься. Но он должен быть правильно подан даже тем людям в компании, которые не имеют к этому никакого отношения. Очень большая часть секции на конференции у нас была посвящена как раз этому. Вообще, сегодня вендор, который продает решения по безопасности, должен быть уже не просто продавцом технологии, а, по сути, евангелистом и коучем. Мы учим людей проявлять бдительность», — рассказал Евгений Питолин, управляющий директор Kaspersky Lab в Центральной Азии.

В ходе конференции, кстати, на стенде Life2Win прошел конкурс на знание основ информационной безопасности. На планшетах была развернута программа Kaspersky Cybersecurity Awareness, и все желающие могли побороться за VR-очки. «Это программа обучения для рядовых сотрудников, которая позволяет им узнать больше о том, что такое информационная безопасность в компании и как себя вести, чтобы не стать жертвой киберпреступников. За полдня у нас прошли тест уже более 40 человек. И стоит сказать, что результаты более чем хорошие — в основном все набирают 80-90 баллов из 100. Это говорит о том, что люди понимают, о чем идет речь. Причем, высокие баллы набирают не специалисты по информационной безопасности, а именно сотрудники HR или маркетинга. Конечно, важно, чтобы люди еще и умели применять свои знания, программа учит именно этому», — отметили в Life2Win.

Еще одной интересной частью конференции стала специальная практическая секция для специалистов по ИТ-безопасности, которую провели представители Cisco и ABRIS Distribution Kazakhstan. Они рассказали о том, что представляет из себя современный рынок киберугроз, поделились тем, как должна выглядеть архитектура безопасности для защиты от сложных вредоносных программ и атак, представили возможные сценарии атак и рассказали, как от них защититься.

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