Казахстан предложил создать сеть индустриальных ИИ-лабораторий для стран ЕАЭС

В Астане на Евразийском экономическом форуме представили экосистему искусственного интеллекта Казахстана.

На панельной сессии «Искусственный интеллект и новая парадигма конкуренции: угроза или драйвер развития трансграничных рынков ЕАЭС?» профильные министры и вице-министры стран Союза — Казахстана, Армении, Беларуси и Кыргызстана — обсудили влияние технологий на глобальную конкуренцию, суверенитет и защиту данных.

В ходе сессии вице-министр МИИЦР РК Дмитрий Мун привел важные данные о том, что суверенная национальная платформа ИИ уже глубоко вошла в практику: госслужащие воспользовались ею для рутинных задач более 1 миллиона раз, а граждане при получении госуслуг и работе с цифровым помощником по госзакупкам — более 2,5 миллионов раз. Однако сейчас главным приоритетом Казахстана является вывод ИИ в реальный сектор экономики. Для этого разработан детальный концептуальный атлас данных, включающий свыше 7 тысяч параметров. При этом, если в социалке, здравоохранении и образовании уровень оцифровки достигает 80-95%, то в реальном секторе наблюдается дефицит: в промышленности оцифровано около 40%, а по линии Минсельхоза — всего 26% данных.

Для решения этой проблемы Казахстан предложил странам ЕАЭС объединить усилия и запустить сеть совместных ИИ-лабораторий на базе университетов, чтобы делиться деперсонифицированными отраслевыми данными. Это позволит сообща обучать открытые малые языковые модели, которые способны работать локально, без интернета и суперкомпьютеров, непосредственно на производствах или у фермеров.

Говоря об этой инициативе, Дмитрий Мун подчеркнул: «Ключевым приоритетом для нас является качественный рост экономики за счет интеграции искусственного интеллекта. Чтобы обучать эффективные модели, необходимы массивы данных, учитывающие региональную специфику, наши климатические условия и отраслевые нюансы. В связи с этим целесообразно организовать взаимный обмен деперсонифицированными данными по ключевым индустриям между нашими странами. Это позволит оперативно сформировать открытые индустриальные модели, и совместными усилиями мы сможем добиться в данном направлении серьезного прогресса».

Идею кооперации и разделения труда активно поддержали другие участники дискуссии. Заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Кирилл Залесский отметил, что странам ЕАЭС необходима синхронизация регуляторной среды и единые стандарты технологической безопасности, чтобы трансграничный оборот данных не блокировался барьерами. Он согласился, что у всех государств Союза потребности в ИИ во многом совпадают, поэтому разделение нагрузки по отраслевому принципу — когда одна страна нарабатывает модели для образования, другая для медицины или производства — позволит существенно сэкономить бюджетные средства. В качестве пилотного экономического сектора для внедрения ИИ представитель Беларуси предложил логистику, где уже накоплены большие массивы структурированных данных.

Первый заместитель министра высокотехнологической промышленности Республики Армения Геворг Манташян предложил сфокусировать технологии ИИ вокруг базовых принципов ЕАЭС — свободного передвижения товаров и услуг. Он выступил за создание специализированных ИИ-ассистентов для трансграничной торговли, которые помогали бы бизнесу и Комиссии выявлять ошибки в документах и ускорять таможенные процедуры без бесконечного раздувания штата сотрудников. При этом армянский спикер откровенно обозначил главный управленческий риск интеграции — нежелание отдельных ведомств внутри стран адаптировать готовые эффективные решения коллег из-за наличия собственных параллельных повесток.

Директор государственного учреждения «Тундук» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики Азамат Джапаров также сделал акцент на важности выработки единых правил игры. По его мнению, Комиссии необходимо уделить первоочередное внимание защите государственных данных, прозрачности алгоритмов и этике ИИ, обеспечивая при этом цифровой суверенитет: каждый участник должен сохранять контроль над своими данными, но иметь возможность безопасно обмениваться ими в рамках общих проектов и совместных центров компетенций

В качестве первых быстрых побед для граждан и бизнеса Казахстан предложил запустить совместный пилотный проект — ИИ-помощник в юридической сфере, где все законы стран ЕАЭС уже оцифрованы. Такой ассистент поможет гражданам оперативно ориентироваться в правилах при пересечении границ на своем языке, бизнесу — простыми словами объяснит нюансы открытия компаний и налогообложения в любой стране Союза, а самой ЕЭК — поможет автоматически выявлять противоречия при внесении изменений в наднациональные акты.

Инициатива Казахстана по распределению труда между странами и созданию единых стандартов безопасности данных получила активную поддержку коллег из Армении, Беларуси и Кыргызстана, которые согласились с необходимостью преодоления ведомственных барьеров ради сильного технологического суверенитета ЕАЭС.

Отметим, Казахстан последовательно формирует полноценную ИИ-инфраструктуру и уже лидирует в Центральной Азии. Основой для построения data-driven государства стала платформа Smart Data Ukimet, а прозрачные правила игры для инвесторов и разработчиков закрепил новый Закон РК «Об искусственном интеллекте». Технологический суверенитет подкреплен запуском двух мощных суперкомпьютерных кластеров на базе чипов NVIDIA H200 — alem.cloud и AI-Farabi, которые вошли в мировой рейтинг TOP500. Параллельно активно развивается и человеческий капитал через образовательные проекты Tomorrow School, Tumo, AI Sana и другие образовательные программы.