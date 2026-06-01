Главы стран ЕАЭС приняли Совместное заявление об ответственном развитии ИИ

Документ также предусматривает развитие экономического и технологического сотрудничества, с учетом национального цифрового суверенитета стран евразийской «пятерки».

В Астане на полях Евразийского экономического форума главы государств — членов Евразийского экономического союза приняли Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Инициативу о разработке документа озвучил Президент РК на заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря 2025 года. Предложение было поддержано всеми государствами-участниками ЕАЭС.

Совместное заявление направлено на развитие практического сотрудничества стран ЕАЭС в сфере искусственного интеллекта, обмен опытом, лучшими практиками и технологическими решениями, а также взаимодействие в отраслях экономики, где ИИ уже сегодня становится важным фактором повышения эффективности и конкурентоспособности. Документ также предусматривает развитие экономического и технологического сотрудничества, с учетом национального цифрового суверенитета стран евразийской «пятерки».

Казахстан последовательно продвигает повестку цифрового развития, рассматривая искусственный интеллект как один из ключевых драйверов экономического роста, повышения производительности и создания новых возможностей для бизнеса и граждан.

В контексте проводимой в стране политики повсеместного развития цифровых технологий и объявленного Года цифровизации и искусственного интеллекта, принятие в Астане Совместного заявления в рамках ЕАЭС подчеркивает актуальность цифровой повестки, продвигаемой Республикой Казахстан.

В целом, документ определяет общие принципы ответственного использования технологий ИИ в рамках ЕАЭС. Отметим, что ключевые задачи Совместного заявления — обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, ускорение цифровизации ключевых отраслей экономик государств-членов ЕАЭС, обеспечение недискриминационного и этичного использования ИИ, а также повышение глобальной конкурентоспособности государств-членов ЕАЭС.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.