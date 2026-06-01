Запущена цифровая платформа Qalqan для контроля средств ОСМС

В Казахстане началась масштабная цифровая трансформация системы финансирования здравоохранения.

Фонд социального медицинского страхования по поручению Главы государства и премьер-министра РК приступил к внедрению единой цифровой системы Qalqan. Главная цель проекта — уйти от частичной, фрагментарной автоматизации и полностью исключить ручные операции. Все финансовые потоки в медицине станут абсолютно прозрачными, а ключевые решения в отрасли будут приниматься исключительно на основе единых и достоверных данных, передает Uchet.kz.

Пилотный запуск платформы состоялся 16 марта 2026 года. На сегодняшний день в проект уже вовлечены все медицинские организации страны — это более 1700 клиник и порядка 5000 соисполнителей.

Важная технологическая особенность Qalqan — размещение на современной платформе в контуре Министерства финансов РК. За счет использования уже готовых государственных IT-решений интеграцию удалось провести без дополнительных расходов для бюджета системы здравоохранения. Разработчики подчеркивают: Qalqan не является медицинской информационной системой. Платформа не вмешивается в лечебный процесс и не создает новой бумажной или административной работы для практикующих врачей. Ее задача — аудит и верификация денег ОСМС.

«На текущий момент деятельность Фонда оцифрована лишь частично, что до сих пор сохраняло определенные разрывы в процессах и заставляло выполнять часть операций вручную. Платформа Qalqan — это наш переход на принципиально новый уровень: от простого учета отдельных операций к сквозному управлению расходами и их эффективностью. Мы создаем единую модель, которая свяжет медицинские информационные системы, бухгалтерские программы клиник и государственные источники. Это позволит нам внедрить уникальный инструмент „окрестрации бюджета“ для оперативной корректировки тарифов и мгновенно видеть их влияние на бюджет. Но главное — система обеспечит полную персонификацию затрат на каждого конкретного пациента с выводом информации в его личные цифровые ресурсы», — подчеркивает заместитель председателя правления ФСМС Индира Ерденова.

В рамках платформы Qalqan реализуются передовые инструменты контроля, которые станут основой для долгосрочного доверия к системе. В частности, для борьбы с приписками внедряется механизм подтверждения факта оказания медпомощи с помощью QR-кода. При этом используется привычная инфраструктура eGov и банков второго уровня, что гарантирует массовость инструмента без дополнительной нагрузки.

Платформа подключается напрямую к медицинским информационным системам (включая Damumed, МИС «Надежда» и др.). Сейчас завершается этап тестирования, что позволит получать первичные данные напрямую. Параллельно ведется подключение внутренних бухгалтерских систем больниц (в том числе на базе 1С). На основе этих данных автоматизированный блок «тарифной экономики» будет рассчитывать реальную себестоимость каждой медицинской услуги.

Внедрение Qalqan трансформирует финансовый контроль в медицине, делая его прозрачным как для государства, медицинских организаций, так и для каждого гражданина Казахстана.

