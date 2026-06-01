Обязательное повышение квалификации по ИИ ввели для преподавателей вузов

Также ведется работа по развитию национальной языковой AI-инфраструктуры.

Министерством науки и высшего образования РК реализуется комплексная работа по внедрению искусственного интеллекта в образовательные программы, развитию исследовательской инфраструктуры, подготовке преподавателей, а также поддержке студенческих AI-проектов и технологического предпринимательства. Ведомством совместно с международным аналитическим агентством QS Quacquarelli Symonds было проведено масштабное исследование влияния ИИ на рынок труда и систему подготовки кадров. Об этом сообщила вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова.

Результаты исследования показали, что искусственный интеллект станет одним из ключевых факторов трансформации экономики и рынка труда. Уже сегодня около 70% рабочей силы Казахстана имеют средний или высокий потенциал повышения производительности за счет внедрения ИИ, а более 53% профессий подвержены частичной автоматизации отдельных функций.

«Одним из ключевых выводов исследования стало то, что для перехода к AI-first экономике Казахстану необходимо ускорить темпы повышения квалификации и переподготовки кадров с высшим образованием примерно в три раза. В этой связи Министерство, в первую очередь, подошло к вопросу развития искусственного интеллекта на нормативном уровне. Дисциплины по искусственному интеллекту стали обязательными для всех студентов, независимо от их специальности. Утвержден межвузовский стандарт применения искусственного интеллекта», — сказала спикер.

Как добавила вице-министр, Лигой академической честности принято руководство по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе. Внесены дополнения в Правила присуждения научных степеней, регулирующие применение ИИ при подготовке диссертаций. Для преподавателей введено обязательное повышение квалификации в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, ведется работа по развитию национальной языковой AI-инфраструктуры, включая развитие Национального корпуса казахского языка и Национального словарного фонда. Таким образом, сформирована регуляторная модель, которая обеспечивает подготовку кадров, способных создавать прикладные решения.