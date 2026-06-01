Казахстан получил международное признание как один из лидеров цифровой трансформации образования

С 2025 года навыки применения искусственного интеллекта интегрированы во все образовательные программы вузов.

На сегодня 95 университетов включили AI-дисциплины в учебные планы, 30 вузов реализуют 42 образовательные программы в сфере искусственного интеллекта, а базовым навыкам работы с ИИ уже обучены 54% профессорско-преподавательского состава. Об этом сообщила вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова.

Она отметила, что уже создан академический кластер суперкомпьютеров, а также обеспечен доступ университетов к вычислительным мощностям национального суперкомпьютерного кластера Alem.Cloud. Обеспечен доступ к ведущим мировым образовательным и технологическим решениям глобальных лидеров как Coursera, Google, Huawei, NVIDIA, ETS и OpenAI.

Совместно с международными партнерами обеспечен доступ к более чем 2 тыс. AI-курсов, а также 165 тыс. лицензий ChatGPT Education. В 14 регионах масштабированы школы программирования Tomorrow School, созданы 48 ICT-академий Huawei на базе региональных вузов и ведется работа по подготовке NVIDIA-амбассадорыов в 12 университетах. С учетом анализа рынка труда актуализировано и разработано более 1,5 тыс. образовательных программ, ориентированных на новые профессии, связанные с искусственным интеллектом.

«На базе вузов активно открываются центры, лаборатории, кафедры совместно с зарубежными вузами-партнерами и компаниями. Данная инфраструктура уже используется для научных исследований в сфере медицины, экологии, химии, образования, безопасности и smart city решений», — сказала вице-министр.

Так, в Cardiff University создан центр искусственного интеллекта и открыта специализированная магистратура. Совместные AI-программы реализуются Кызылординским университетом имени Коркыт Ата с SeoulTech, Satbayev University — с City University of Hong Kong, а Восточно-Казахстанским техническим университетом имени Серикбаева — на базе мастерской Лу Бань. В рамках программы «Болашак» ежегодно выделяется 100 специальных квот по направлению искусственного интеллекта.

Одним из крупнейших международных образовательных проектов стала реализация модели Coursera Business to Nation. Сегодня в инициативу вовлечены 100 университетов и более 255 тыс. студентов. Студентами уже пройдено свыше 5 млн часов обучения и получено более 554 тыс. сертификатов. При этом более 109 тыс. сертификатов были получены по AI-направлениям.

Казахстан также получил международное признание Coursera как один из лидеров цифровой трансформации образования в мире.

В 2026 году Казахстан стал одной из первых стран мира, внедряющих ChatGPT Education на уровне всей системы образования. В рамках подписанного меморандума с OpenAI предусмотрено ежегодное предоставление не менее 165 тыс. лицензий ChatGPT Edu для преподавателей по всей стране.

В рамках сотрудничества с NVIDIA в сфере подготовки кадров и развития AI-компетенций сегодня 12 университетов Казахстана участвуют в программе NVIDIA Deep Learning Institute. В рамках программы преподаватели проходят специализированное международное обучение, получают сертификацию NVIDIA DLI и статус Ambassador Instructor. Это позволяет университетам внедрять международные стандарты подготовки в сфере искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Кроме того, на базе 48 университетов в регионах уже открыты ICT Academy Huawei. Совместно ведется локализация специализированных AI-курсов и внедрение международной сертификации Huawei Talent Online. Кроме того, курс «Основы ИИ: обзор ИИ» интегрирован в национальную инициативу AI-Sana как обязательный элемент базовой подготовки студентов.

