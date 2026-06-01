Более 673 тыс. сертификатов получили студенты в рамках программы AI-Sana

Ее цель — подготовка нового поколения специалистов, способных не только использовать технологии ИИ, но и разрабатывать собственные решения для различных отраслей экономики.

Программа, реализуемая по поручению Главы государства, стала одним из ключевых ответов Казахстана на вызовы AI-экономики. На первом этапе программы студенты получили более 673 тыс. сертификатов в рамках обучения базовым AI-компетенциям и доступа к ведущим международным образовательным платформам. Об этом сообщила вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова.

Как отметила вице-министр, с 15 апреля 2026 года при поддержке фонда «Қазақстан халқына» стартовал второй этап программы AI-Sana. В рамках инициативы, разработанной членом Совета по развитию ИИ Полом Кимом, 100 тыс. студентов изучают основы AI-предпринимательства и создают собственные проекты. Далее предусмотрены формирование команд, доработка AI-решений до уровня готового продукта, а также их инкубация и акселерация совместно с Astana Hub и QazInnovations для последующего масштабирования.

«Второй этап программы является ключевым переходом от базового освоения ИИ к практическому применению технологий и разработке собственных проектов. К реализации привлечены ведущие международные эксперты, включая представителей Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института, венчурных фондов Кремниевой долины и международных бизнес-школ. Подготовка материалов второго этапа осуществляется при участии компании Zemex Inc. (США) под руководством Пола Кима. В программе участвуют представители Stanford University, Carnegie Mellon University, UC Berkeley, Johns Hopkins SAIS, Georgetown University, Boston University и других международных организаций», — проинформировала спикер.

К реализации программы AI-Sana привлечены 63 эксперта, включая международных специалистов, профессоров Stanford и CMU, а также 29 инвесторов и венчурных фондов. Особенностью проекта стало внедрение методологии Стэнфордского университета и платформы SMILE (Stanford Mobile Inquiry Learning Environment), которая используется для сопровождения всех этапов работы над проектами — от формирования идеи до презентации готового решения с применением AI-оценки результатов.

По итогам программы участники осваивают разработку и обучение моделей машинного обучения, работу с Python, Google Colab и Jupyter, применение больших языковых моделей и API, а также навыки создания MVP-прототипов, валидации стартап-идей и запуска технологических проектов.

Одним из первых результатов AI-Sana стала разработка студентами более 300 ИИ-агентов и цифровых решений для различных отраслей экономики. Наибольшее количество проектов — свыше 180 — реализовано в сфере образования. Кроме того, AI-разработки создаются для здравоохранения, науки, сельского хозяйства, финансов, логистики, информационной безопасности и энергетики. Это свидетельствует о том, что студенты не только осваивают AI-компетенции, но и применяют их для решения реальных отраслевых задач.

