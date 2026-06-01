Университеты РК разрабатывают собственные AI-продукты для образования, медицины и бизнеса

Казахстанские университеты переходят от обучения искусственному интеллекту к разработке собственных AI-решений. Об этом сообщила вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова. По ее словам, одним из успешных примеров внедрения технологий ИИ является AI-Talapker Национального центра тестирования — AI-чат-бот для консультаций по вопросам ЕНТ и поступления в вузы. На сегодняшний день система обработала более 69 тыс. запросов.

«Еще один пример — система AI-прокторинга Satbayev University, обеспечивающая контроль прозрачности и академической честности онлайн-тестирования. Сегодня решение уже экспортируется за рубеж и охватывает более 180 тыс. пользователей. Также в AlmaU реализуется платформа OquLabs для проверки заданий и мониторинга работы студентов, которая уже внедрена в ряде школ», — сказала Динара Щеглова.

Как отметила вице-министр, подобные проекты демонстрируют переход казахстанских университетов от формирования AI-компетенций к созданию собственных прикладных цифровых продуктов.

Кроме того, ряд вузов уже приступил к развитию мультиагентных AI-платформ, где различные AI-агенты взаимодействуют между собой и автоматизируют отдельные процессы учебных заведений. Так, в Карагандинском индустриальном университете реализуется платформа Smart Bots, включающая AI-агентов для сопровождения студентов и абитуриентов, а также поддержки академических и административных процессов. В Костанайском региональном университете развивается платформа AI-Mektep, объединяющая инструменты AI-аналитики, генерации контента и персонализированного обучения. В свою очередь Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова внедряет платформу Auezov AI First, которая объединяет AI-ботов, цифровизацию документов и сервисы распознавания студентов.

В сфере здравоохранения и инклюзии Медицинский университет Астана реализует платформу ZhanCare.AI для телемедицины, которая уже используется совместно с рядом медицинских клиник. Astana IT University разрабатывает систему CortexAI для поддержки клинических решений в сфере трансплантологии. Проект получил международный грант от Саудовской Аравии. Евразийский национальный университет внедряет систему SignBridge — AI-решение для автоматического сурдоперевода медиаконтента на казахском языке, которое уже транслируется на телеканале Jibek Joly.

AI-решения университетов также начинают активно внедряться в сферах туризма, финансов и цифровой безопасности. Международный университет информационных технологий реализует платформу TrustTravel для автоматизации туристических услуг. Сегодня к проекту уже подключены 8 компаний.

Кызылординский университет имени Коркыт Ата совместно с филиалом SeoulTech развивает платформу PhishGuard AI для защиты пользователей и финансовых систем от фишинга и цифровых угроз. В настоящее время ведутся переговоры с органами прокуратуры по реализации данного проекта.

Narxoz University совместно с Queen’s University реализует платформу ITEQ для беспрепятственных трансграничных расчетов. По проекту уже подписано пилотное соглашение с БЦК.

Университетские AI-решения находят широкое применение в автоматизации бизнес-процессов и совершенствовании цифровых сервисов.

К примеру, Казахстанско-Британский технический университет реализует платформу KOZ AI для комплексной автоматизации компаний с интеграцией AI в CRM, ERP, маркетинг и BI-системы. Проект уже имеет более 30 клиентов и демонстрирует экспортный потенциал.

КазНУ имени аль-Фараби развивает платформу AI Startify Incubator для онлайн-инкубации стартапов совместно с Astana Hub. АУЭС имени Гумарбека Даукеева внедряет систему Ushqyn AI — AI-платформу единого центра обращений, которая автоматизирует обработку и распределение запросов. По проекту уже ведется сотрудничество с Казахтелекомом и телеком-операторами.

