7 тыс. интернет-ресурсов с противоправным контентом для детей заблокировано в Казахстане

Министерство культуры и информации совместно с заинтересованными госорганами разработало специальный медиаплан из 59 пунктов по повышению безопасности детей в летний период.

О мерах информационного сопровождения детского досуга на заседании правительства доложил первый вице-министр Канат Искаков. По его словам, создано 30 видеороликов, которые уже транслировались в эфире республиканских телеканалов и переданы в регионы для проката в общественных местах. Кроме того, в летний сезон на казахстанских телеканалах запустят 9 новых проектов, обучающих детей цифровой и финансовой грамотности, а также продвигающих национальную культуру и спорт.

В целом в рамках летней кампании министерство организует свыше 1,5 тыс. культурно-просветительских проектов в музеях и театрах, откроет первый республиканский творческий лагерь в Бурабайском районе и временно трудоустроит более 34 тыс. молодых людей в отрядах «Жасыл ел».

«Министерством параллельно ведется работа по мониторингу и ограничению распространения противоправного контента в интернет-пространстве. С начала года в целях защиты детей от противоправной информации ограничен доступ к 6 863 интернет-ресурсам, содержащим незаконную информацию для детей, а администрациям социальных сетей направлено более 20 тыс. материалов для блокировки 869 пабликов», — подчеркнул первый вице-министр.

