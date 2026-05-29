Казахстан представил ИИ-технологии управления рынком труда на Евразийском экономическом форуме

Государства конкурируют уже не за инвестиции, а за скорость адаптации рабочей силы к новым технологиям.

Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев на тематической сессии «Развитие рынка трудовых ресурсов ЕАЭС с использованием цифровых инструментов», прошедшей в рамках Евразийского экономического форума-2026, представил главам профильных министерств стран-участниц союза и представителям международных организаций передовой опыт Казахстана в сфере цифровизации социально-трудовой сферы и прогнозные модели управления человеческим капиталом в условиях развития искусственного интеллекта.

В своем выступлении Аскарбек Ертаев подчеркнул, что в условиях масштабных технологических изменений государства конкурируют уже не за инвестиции, а за скорость адаптации рабочей силы к новым технологиям. В Казахстане этот вызов решается через системный переход к модели data-driven government — государственному управлению на основе данных и прогнозной аналитики.

«Развитие рынка труда Евразийского экономического союза происходит в условиях масштабных технологических изменений. Искусственный интеллект, технологии, изменения в демографии и моделях занятости формируют новые подходы в нашей работе. По сути, сегодня государства конкурируют уже не только за инвестиции, но и за человеческий капитал, компетенции и скорость адаптации рабочей силы к новым технологиям», — сказал глава МТСЗН.

Отдельный блок доклада был посвящен вопросам цифровизации миграционных процессов и формированию Казахстана как регионального миграционного хаба. По итогам 2025 года в Казахстане гражданам стран ЕАЭС выдано почти 89 тыс. разрешений на временное проживание, из которых 56,5 тыс. — с целью трудовой деятельности. В страну прибыло 23,8 тыс. человек.

«Сегодня наша политика сосредоточена на цифровизации миграции. Один из первых практических шагов в этом направлении — это создание портала Migration.Enbek.kz. Через него мигрант, работодатель и государство взаимодействуют в одном цифровом окне — еще до въезда иностранного гражданина в страну. Сегодня на Портале оцифровано 24 государственные услуги, из которых 11 доступны в мобильном приложении. Число пользователей превысило 140 тыс. человек. Решения принимаются в автоматизированном режиме без личного визита заявителя», — проинформировал министр.

Основной акцент в докладе был сделан на практических результатах внедрения инструментов искусственного интеллекта на базе цифровой экосистемы полного жизненного цикла занятости (платформа Enbek.kz). На сегодняшний день ИИ внедрен как рабочий инструмент государственной политики по трем ключевым направлениям: ИИ-подбор вакансий — время обработки резюме составляет менее 2 секунд, выдано более 50 тыс. рекомендаций, ИИ-агент мер занятости — охват составил порядка 600 тыс. безработных и ИИ-разработчик профессиональных стандартов — обеспечивает разработку до 150 стандартов в год.

Министр ознакомил участников сессии с результатами масштабного анализа ведомства, охватившего все 9,2 млн занятых в стране граждан, и разделением профессий на 5 групп по характеру влияния ИИ до 2035 года. Согласно прогнозам, ИИ полностью автоматизирует лишь 14 профессий, тогда как наибольшая группа — 562 профессии — пройдет глубокую трансформацию.

«Именно эта группа становится центральной зоной внимания государственной политики, поскольку речь идет о миллионах людей, которым потребуется адаптация навыков, а не смена профессии как таковой. По сути, конкуренция будущего будет происходить уже не между человеком и искусственным интеллектом, а между специалистами, использующими ИИ, и специалистами, которые этого не делают. Именно поэтому ключевой задачей государства становится формирование культуры непрерывного обучения на протяжении всей жизни», — заявил глава минтруда.

В ходе сессии Аскарбек Ертаев сообщил о планируемом запуске в пилотном режиме в двух регионах страны Цифровой службы занятости, закрепляющей переход к предиктивной модели. В случае расторжения трудового договора гражданину незамедлительно направляется SMS-уведомление с предложением подходящих вакансий, а на основе его цифрового профиля автоматически формируется индивидуальный план трудоустройства.

«Человек потерял работу. Трудовой договор расторгнут и это фиксируется в системах. Человеку направляется смс сообщение на личный номер о возможности обратиться в карьерный центр, о наличии вакансий по его профессии. То есть, мы не будем ждать, когда безработный обратится к нам, а будут сразу приниматься меры, предлагаться варианты поиска работы, вакансии, переобучения при необходимости. Таким образом, мы переходим от модели поддержки безработицы к модели предупреждения безработицы», — пояснил он.

Аскарбек Ертаев также озвучил четыре стратегические инициативы для стран интеграционного объединения. Такие как, внедрение единого стандарта цифрового профиля трудового мигранта ЕАЭС; налаживание цифрового обмена данными о миграционных потоках в режиме реального времени; организация информационного обмена данными о занятости и квалификациях для прогнозирования потребностей рынка труда Союза; формирование гармонизированных правовых норм для защиты прав работников цифровых платформ на пространстве ЕАЭС.

«Рынок труда ЕАЭС общий. И эффект от цифровизации будет кратно выше, если мы действуем согласованно. Сегодня цифровизация рынка труда внутри ЕАЭС уже перестает быть вопросом технологического развития. Это вопрос конкурентоспособности нашего общего экономического пространства. Убежден, что следующим этапом евразийской интеграции должна стать интеграция данных, цифровых сервисов и систем квалификаций», — заключил Аскарбек Ертаев.