Цифровая трансформация промышленности требует перехода к системной модернизации всего промышленного комплекса ЕАЭС

Цифровизация — не только инструмент повышения производительности и технологической эффективности, но и важный фактор обеспечения долгосрочной конкурентоспособности экономик государств Союза.

Переход от отдельных цифровых решений к системной модернизации промышленности стран Евразийского экономического союза становится одной из ключевых задач евразийской интеграционной повестки. Об этом заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян в ходе тематической сессии «Глобальные тенденции цифровой трансформации промышленности: опыт ЕАЭС и ЮНИДО», состоявшейся в рамках V Евразийского экономического форума.

«Государства Союза накопили уже значительный практический опыт внедрения современных цифровых решений — от автоматизации производственных процессов до использования технологий искусственного интеллекта и робототехники. Сегодня важно обеспечить переход от отдельных успешных проектов к системной модернизации промышленного комплекса в рамках ЕАЭС», — отметила Гоар Барсегян.

Министр ЕЭК подчеркнула, что цифровая трансформация промышленности — не только инструмент повышения производительности и технологической эффективности, но и важный фактор обеспечения долгосрочной конкурентоспособности экономик государств Союза.

Говоря о международном взаимодействии, министр ЕЭК отметила значимость сотрудничества с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), которое позволяет использовать международную экспертизу и лучшие практики в интересах технологического развития стран ЕАЭС.

«Взаимодействие с ЮНИДО открывает дополнительные возможности для формирования современных подходов к промышленной модернизации, развития международного партнерства и адаптации передовых технологических решений к потребностям наших экономик», — подчеркнула Гоар Барсегян.

Заместитель генерального директора ЮНИДО Фату Хайдара отметила перспективность дальнейшего укрепления сотрудничества с Евразийской экономической комиссией по вопросам устойчивого промышленного развития и цифровой трансформации.

На сессии обсуждены практические аспекты внедрения искусственного интеллекта, вопросы цифровых двойников, аналитики данных и робототехнических решений в промышленности, а также существующие ограничения, связанные с финансированием, кадровым обеспечением, инфраструктурной готовностью и уровнем цифровой зрелости предприятий.

В дискуссии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, бизнеса и экспертного сообщества государств Евразийского экономического союза.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.