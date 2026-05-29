Цифровизация уже сегодня определяет устойчивое развитие сельского хозяйства государств Союза и трансформирует взаимную торговлю сельхозпродукцией.

Потенциал цифровой модернизации аграрного сектора стран Евразийского экономического союза для обеспечения прослеживаемости сельхозпродукции, цифровые инициативы государственных органов и бизнеса, направленные на повышение эффективности производства и развитие торговли в сельском хозяйстве, рассмотрены на V Евразийском экономическом форуме 28 мая в Астане.

«Цифровизация уже сегодня определяет устойчивое развитие сельского хозяйства государств Союза и трансформирует взаимную торговлю сельхозпродукцией», — отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян на панельной сессии ЕЭФ-2026 «Цифровая модернизация общего аграрного рынка ЕАЭС: от прослеживаемости к инструментам торговли».

Особое внимание на мероприятии было уделено использованию бездокументарных складских свидетельств как инструмента упрощения торговли и привлечения финансовых ресурсов в аграрный сектор.

Заместители руководителей аграрных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также государства-наблюдателя при Союзе — Узбекистана раскрыли тему развития национальных государственных цифровых платформ, которые способствуют эффективной работе АПК и прослеживаемости продукции.

Генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности Берик Арын рассказал о цифровых решениях для обеспечения мировой продовольственной безопасности, эксперты деловых кругов — о реализации цифровых решений в бизнесе.

«Комиссия открыта для предложений по масштабированию национального опыта в цифровизации аграрного рынка и рассмотрит презентованные на сессии цифровые решения на площадке Комиссии с участием сторон», — резюмировала Гоар Барсегян.