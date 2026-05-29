Руководители международных организаций обсудили опыт цифровой трансформации трансграничных перевозок

Цифровизация становится не выбором, а вопросом выживания бизнеса и эффективности экономики в целом.

Развитие цифровых технологий в сфере транспорта и их влияние на трансграничные перевозки в Евразии обсудили в рамках тематической сессии «Опыт международных организаций и компаний в развитии цифровой трансформации при трансграничных перевозках». Мероприятие прошло в Астане на площадке V Евразийского экономического форума.

В качестве спикеров в сессии приняли участие секретарь ЮНСИТРАЛ Анна Жубан-Бре, заместитель исполнительного секретаря ЭСКАТО Шомби Шарп, заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрий Марьясин, генеральный директор ФИАТА Стефан Грабер, генеральный секретарь КСТП Михаил Гончаров, заместитель генерального директора зоны особого экономического развития «Мариэль» Республики Куба Мануэль Алехандро Кумбрадо Муньис, председатель Исполнительного комитета КТС СНГ Геннадий Бессонов, генеральный директор АО ОТЛК-ЕРА Алексей Гром.

Руководители ключевых международных организаций и компаний обсудили вопросы цифровизации транспортно-логистической сферы и развития современных трансграничных перевозок, а также основные вызовы и решения: от формирования инновационной модели перевозок с опорой на цифровые технологии до создания бесшовного документооборота. Разобрали роль современных цифровых инструментов в пунктах пропуска для эффективного управления транспортными потоками и логистикой.

С приветственным словом выступил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

«В ЕАЭС последовательно идет формирование общего цифрового пространства, развитие электронного документооборота, внедрение современных технологических решений в сфере транспорта, таможенного администрирования и логистики, — подчеркнул министр ЕЭК Бахыт Султанов. — Наша общая задача — обеспечить бесшовность перевозок, снизить административные барьеры и повысить эффективность торгово-экономического взаимодействия».

С информацией о работе Комиссии по цифровизации международных перевозок выступил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Он подчеркнул, что цифровые разрывы ломают логистику, а последствия несогласованности информационных платформ вполне измеримы: простои транспорта достигают 15–20% рабочего времени, порожние пробеги — 18% рейсов.

«Сегодня транспорт без цифры — как корабль без паруса. Мы все видим, как растут грузопотоки и усложняются логистические маршруты. В этих условиях цифровизация становится не выбором, а вопросом выживания бизнеса и эффективности экономики в целом», — отметил Арзыбек Кожошев.

Особое внимание было уделено вопросам развития интермодальных перевозок в условиях изменения глобальных логистических цепочек. Так, в рамках сессии состоялась презентация Конвенции ООН об оборотных грузовых документах, которую представила Секретарь Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) г-жа Анна Жубан-Бре.

Участники сессии отметили, что конкурентоспособность государств и интеграционных объединений все больше определяется не только наличием физической инфраструктуры, но и скоростью, прозрачностью и технологичностью процессов перемещения товаров и данных.

В завершении была подчеркнута важность тесного сотрудничества на всех уровнях — национальном, региональном, международном. Участники мероприятия договорились и в дальнейшем обмениваться опытом в целях улучшения международной логистики и стимулирования устойчивого экономического роста.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.