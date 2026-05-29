    Будущее туризма назвали цифровым

    Участники V Евразийского экономического форума в ходе сессии «Цифровой туризм в ЕАЭС» представили национальные платформы, инструменты Big Data и механизмы автоматизации управления рисками в сфере туризма.

    29 мая 2026 15:30, Profit.kz
    На сессии рассмотрели механизмы управления рисками, подходы к автоматизации взаимодействия между туроператорами, турагентами и туристами, а также инструменты оперативного реагирования в кризисных ситуациях.

    Участники дискуссии сошлись во мнении, что цифровые данные являются новым «золотым песком» туристической отрасли. А будущее «экономики гостеприимства» состоит в платформизации.

    — Представители Армении показали новые подходы к управлению, мониторингу и развитию отрасли, базирующиеся на внедрении административных реестров и цифровизации.

    — Белоруссия продемонстрировала возможности перехода от традиционной статистики к агрегации данных мобильных операторов и банков. Отмечено, что это позволяет уйти от примерных оценок к доказательному управлению.

    — Участники от Казахстана сообщили о планах создания «единого окна» — национального туристского портала, который объединяет сайты регионов в единое цифровое пространство с мобильными сервисами, включая онлайн-сервисы для туристов, а также аналитику.

    — Представители туристической отрасли Кыргызстана презентовали проект Tunduk Travel, направленный на внедрение современных технологий в управление турпотоками и улучшение качества туристических услуг.

    — Россияне поделились опытом разработки единой цифровой платформы в сфере туризма, которая призвана собирать и обрабатывать всю информацию для туротрасли.

    — Представитель Кубы отметил, что туризм будущего — это «инженерия впечатлений, а не продажа коек».

