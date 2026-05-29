На ЕЭФ обсудили цифровизацию транспорта и логистики

Мероприятие прошло в Астане на площадке V Евразийского экономического форума.

Развитие ИИ и цифровых технологий в сфере транспорта и логистики обсудили 28 мая участники тематической сессии «Цифровые решения в сфере транспорта и логистики».

«Транспортная отрасль Евразийского экономического союза развивается в эпоху стремительной трансформации мировой экономики. Сегодня мы переходим от теории к практической реализации цифровых решений, от пилотных проектов — к полномасштабному внедрению безбумажных технологий, от отдельных интеллектуальных решений — к созданию цифровых экосистем», — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.

Спикерами сессии выступили заместители министров транспорта стран ЕАЭС, заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрий Марьясин и старший управляющий директор Евразийского банка развития Алексей Скатин.

Участники обменялись мнениями по актуальным кейсам применения ИИ и цифровых технологий, перспективам развития интеллектуальных транспортных систем и беспилотного транспорта, технологическим вызовам внедрения ИИ на транспорте и его правовому регулированию.

В частности, были подведены предварительные итоги реализации пилотного проекта по трансграничному электронному обмену накладной e-CMR при осуществлении международных автомобильных перевозок. Непосредственное осуществление международных перевозок в ЕАЭС с применением e-CMR планируется в течение 2026 года.

В ходе обсуждения было подчеркнуто, что именно цифровые технологии позволяют совершить качественный скачок: от разрозненных данных к единому информационному пространству ЕАЭС. Так, Арзыбек Кожошев отметил, что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта способны обеспечить рост ключевых показателей транспортной отрасли на 20-30%.

В завершение министр ЕЭК отметил, что выдвинутые предложения и инициативы будут проработаны в рамках подготовки проекта дорожной карты по реализации Основных направлений скоординированной (согласованной) транспортной политики на 2027–2029 годы.