ЕАЭС без подделок: как защитить покупателя в эпоху интернет-торговли?

28 мая в Астане в рамках форума «Антиконтрафакт-2026» прошла ключевая сессия о технологиях защиты потребителей в интернет-торговле.

Организаторами выступили Евразийская экономическая комиссия и Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. В дискуссии приняли участие представители государственных органов, крупнейших маркетплейсов, общественных организаций и научного сообщества стран ЕАЭС. Эксперты рассмотрели, как эволюционирует контрафакт в цифровую эпоху, какие риски несут покупатели и маркетплейсы, и как современные инструменты — цифровая маркировка, прослеживаемость, искусственный интеллект — помогают выявлять и блокировать оборот поддельной продукции. Особое внимание уделили вопросам информирования граждан и ответственности онлайн-платформ за продажу нелегальных товаров.

«Сделать рынок интернет-торговли безопасным и свободным от подделок можно только совместными усилиями государства, бизнеса и общества. Объединив усилия в самых разных областях — от регулирования законодательства до внедрения современных технологий, от просвещения граждан до поддержки инициатив бизнеса — мы можем сформировать целостную стратегию, обеспечивающую безопасность каждого покупателя и повышающую доверие к рынку электронной торговли стран Евразийского экономического союза. Свобода торговли и защита прав потребителей не противоречат друг другу, а делают нашу экономику сильнее и современнее», — подчеркнул директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Владимир Синкевич.

В ходе мероприятия была особо отмечена взаимосвязь реализации будущего Соглашения об электронной торговле в ЕАЭС с уже наработанными странами механизмами защиты прав потребителей. Подтверждена важность системной работы по развитию безопасной электронной торговли и формированию единых подходов, которые станут основой для эффективного применения новых интеграционных инструментов и надежной защиты интересов покупателей на всем пространстве Союза.