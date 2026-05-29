Бахыт Султанов: «Цифровизация единого рынка труда должна быть полезной как гражданам, так и государству»

На V Евразийском экономическом форуме в Астане обсудили проблемы и перспективы дальнейшего развития единого рынка труда в ЕАЭС.

Ключевая тема сессии касалась вопросов использования цифровых инструментов в развитии рынка трудовых ресурсов. В рамках дискуссий особое внимание уделено необходимости преобразования системы взаимоотношений между работником, работодателем и государством, особенно в условиях роста трудовой мобильности, распространения платформенной занятости и удалённых форматов работы. В работе сессии приняли участие представили Кубы, Ирана, Азербайджана, Турции и ряда других государств.

«Приоритетом является выстраивание такого взаимодействия между бизнесом, государством и работниками, которое позволяет получать услуги, осуществлять права и выполнять обязанности в удобном, оперативном и, что особенно значимо, проактивном цифровом формате», — сказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

При этом участники дискуссии отметили важность соблюдения баланса при развитии трансграничного безбумажного информационного обмена: цифровые сервисы должны облегчать людям административные процедуры, но при этом оставаться инструментом, помогающим государству обеспечивать безопасность и порядок.

Своим опытом развития цифровых инструментов поделились руководители министерств труда и здравоохранения стран евразийской «пятерки», а также представители Международной организации по миграции и Международной организации труда. Представитель Евразийского фонда стабилизации и развития презентовал предварительные результаты исследования рынков труда в станах ЕАЭС.