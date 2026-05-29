Цифровизация позволит сделать техническое регулирование более гибким и современным

Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин принял участие в тематической сессии «Цифровая экосистема безопасности продукции: платформенные решения и перспективы для экономики» V Евразийского экономического форума. Участники мероприятия обсудили возможности применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в сфере техрегулирования стран евразийской «пятерки».

Рассмотрены ход реализации проекта «Цифровое техническое регулирование в рамках ЕАЭС», актуальные задачи дальнейшего развития цифровых инструментов, практическая значимость названного проекта для государств Евразийского экономического союза, бизнеса и экспертного сообщества.

Отдельное внимание было уделено цифровым платформам, классификации продукции, каталогизации, применению ИИ, а также вопросам международной цифровой стандартизации.

«Участники дискуссии пришли к общему выводу, что цифровизация технического регулирования — это уже не абстрактная идея, а практический инструмент, который позволит упростить работу, повысить прозрачность всех процессов, сделать регулирование более гибким и современным», — отметил Александр Субботин.

Дискуссионная площадка объединила представителей профильных госорганов и деловых кругов государств ЕАЭС, международных организаций.

Спикерами выступили представители Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и Международной электротехнической комиссии.