    Цифровизация позволит сделать техническое регулирование более гибким и современным

    Дискуссионная площадка объединила представителей профильных госорганов и деловых кругов государств ЕАЭС, международных организаций.

    29 мая 2026 13:30, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество, Соседи

    Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин принял участие в тематической сессии «Цифровая экосистема безопасности продукции: платформенные решения и перспективы для экономики» V Евразийского экономического форума. Участники мероприятия обсудили возможности применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в сфере техрегулирования стран евразийской «пятерки».

    Рассмотрены ход реализации проекта «Цифровое техническое регулирование в рамках ЕАЭС», актуальные задачи дальнейшего развития цифровых инструментов, практическая значимость названного проекта для государств Евразийского экономического союза, бизнеса и экспертного сообщества.

    Отдельное внимание было уделено цифровым платформам, классификации продукции, каталогизации, применению ИИ, а также вопросам международной цифровой стандартизации.

    «Участники дискуссии пришли к общему выводу, что цифровизация технического регулирования — это уже не абстрактная идея, а практический инструмент, который позволит упростить работу, повысить прозрачность всех процессов, сделать регулирование более гибким и современным», — отметил Александр Субботин.

    Дискуссионная площадка объединила представителей профильных госорганов и деловых кругов государств ЕАЭС, международных организаций.

    Спикерами выступили представители Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и Международной электротехнической комиссии.

