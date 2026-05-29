    Искусственный интеллект идет на смену прежним бумажным процедурам в СФС-мерах

    Министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин провел тематическую сессию «Цифровизация и искусственный интеллект в сфере СФС-мер — инновационные решения» в рамках V Евразийского экономического форума.

    29 мая 2026 13:00, Profit.kz
    Эксперты уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза и представители ряда международных организаций обсудили опыт и перспективы использования цифровых технологий и искусственного интеллекта для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, ветеринарно-санитарной и карантинной фитосанитарной безопасности территории ЕАЭС.

    Александр Субботин подчеркнул в ходе выступления, что современные технологии уже находят массовое применение и искусственный интеллект идет на смену прежним бумажным процедурам.

    «Широкое использование цифровых технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта, позволит национальным уполномоченным органам в режиме реального времени оценивать соответствующие риски. Это поможет оперативно принимать наиболее эффективные решения в сфере обеспечения общественного здоровья, сохранения эпизоотического благополучия и карантинной фитосанитарной безопасности территории стран евразийской „пятерки“, снижая при этом контрольную нагрузку на субъекты хозяйствования», — подчеркнул министр ЕЭК.

    По его словам, итоги сессии станут предметом дальнейшего рассмотрения и выработки на площадке Комиссии согласованных решений по синхронизации процесса внедрения ИИ в область применения СФС-мер с учетом интересов каждого государства-члена и Союза в целом.

