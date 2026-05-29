    Защита персональных данных и кибергигиена на работе: как изменится законодательство РК

    Регулирование сферы защиты персональных данных и кибербезопасности усиливают.

    29 мая 2026 11:00, Profit.kz
    Принятый закон вносит масштабные изменения в сферу защиты персональных данных и кибербезопасности, вводя новые стандарты работы с информацией и контроля, передает Uchet.kz.

    Новые понятия и категории. Вводятся понятия анонимизации, удаления, маскирования и хеширования данных, а также категория цифрового объекта, содержащего персональные данные.

    Реестры контроля. Предусматривается создание реестра лиц, занимающихся сбором и обработкой персональных данных, и реестра нарушений безопасности персональных данных.

    Категории операторов. Операторов будут делить на малых, средних и крупных — в зависимости от объема обрабатываемых данных и уровня риска.

    Защита данных в публичных источниках. Если закон требует публикации персональных данных, они должны быть замаскированы. Полный доступ к ним сможет получить только сам субъект после прохождения идентификации.

    Усиление кибербезопасности. В сфере кибербезопасности усиливается контроль за критически важными цифровыми объектами. Комитет национальной безопасности наделяется полномочиями по государственному контролю в этой сфере, включая право выдавать предписания при выявлении нарушений.

    Кибергигиена на работе. В трудовое законодательство вводятся обязанности работников и работодателей по соблюдению требований кибербезопасности. Таким образом, кибергигиена становится частью трудовой дисциплины и внутреннего контроля организаций.

