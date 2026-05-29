Налоговый режим безналичных платежей для малого бизнеса обсудили на заседание мажилиса

Депутаты предупреждают: есть риск того, что выбор платежного инструмента будет определяться налоговой разницей и дополнительными издержками, а не удобством и безопасностью.

Депутаты парламента обратились с депутатским запросом к заместителю премьер-министра РК Серику Макашевичу о необходимости рассмотрения вопроса налогового режима платежных услуг в рамках работы Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса при правительстве РК. В Казахстане сформирована широкая экосистема безналичных платежей (карточки, QR-платежи, мобильные приложения, банковские переводы), однако на практике отдельные формы безналичных расчетов оказываются в различном налоговом режиме, передает Uchet.kz.

Это создает риск того, что выбор платежного инструмента будет определяться налоговой разницей и дополнительными издержками, а не удобством и безопасностью. Такой подход чувствителен для малого и микробизнеса (магазинов у дома, аптек, кафе, салонов, небольших онлайн-продавцов). Любое дополнительное удорожание приема оплаты отражается на цене товаров, марже бизнеса либо ведет к стремлению вернуться к наличным расчетам. В результате возникает риск, что меры по развитию национальной платежной инфраструктуры будут частично нивелироваться.

Предлагаемые подходы:

— Оценить, насколько действующий налоговый режим по отдельным формам безналичных расчетов соответствует поручениям Главы государства о формировании понятного, сбалансированного Налогового кодекса.

— Провести полноценный анализ влияния регулирования на: стоимость приема безналичной оплаты для субъектов МСБ; конечные цены товаров и услуг для населения; конкурентоспособность национальных платежных решений; темпы цифровизации торговли и услуг; возможный рост интереса к наличным расчетам и неформальным платежным практикам.

В связи с этим правительство просят:

— Вынести вопрос налогового режима платежных услуг, связанных с современными формами безналичных расчетов, на рассмотрение Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса при правительстве.

— Провести необходимые расчеты и представить официальную оценку влияния действующего подхода на стоимость приема платежей для бизнеса, на издержки субъектов торговли и услуг, а также на конечного потребителя.

— Представить анализ влияния действующего регулирования на развитие национальной платежной инфраструктуры, безналичных расчетов, QR-платежей, мобильных переводов и иных цифровых финансовых сервисов.

— В случае подтверждения дисбаланса учесть соответствующие меры при подготовке поправок в Налоговый кодекс РК.