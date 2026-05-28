23 мая в Алматы прошла шестая beetech conf — масштабная IT-конференция от QazCode и Beeline Казахстан.

На один день площадка NARXOZ University собрала разработчиков, продактов, дата-специалистов, менеджеров, студентов, предпринимателей и всех, кто хочет понимать, куда движется технологический рынок. Главной темой конференции в этом году стал AI. В программе говорили не о будущем искусственного интеллекта в абстрактном смысле, а о том, как он уже меняет реальные процессы: видеопродакшн, продуктовый менеджмент, клиентский опыт, кибербезопасность, документооборот, работу с данными и городскую инфраструктуру.

Программа beetech conf 2026 была разделена на три направления: Engineering, Data & AI и Management. Помимо докладов, в нее вошли квартирники, speed-менторинг и Epic Fails микрофон — формат, где участники разбирали ошибки, из которых выросли рабочие решения.

Открывая конференцию, CEO QazCode Алексей Шаравар отметил, что beetech conf для команды давно стала не просто ежегодным событием, а проектом для IT-сообщества.

«Уже шесть лет подряд мы делаем эту конференцию для IT-комьюнити, объединяя людей всего на один день, но вдохновляя — на целый год. Сегодня IT меняется буквально каждый день. ИИ, вайбкодинг, автоматизация, кибербезопасность, data-driven-продукты — все развивается настолько быстро, что оставаться в профессии „на старых знаниях“ уже невозможно», — сказал он.

По словам Алексея Шаравара, профессиональному сообществу сегодня важно обмениваться опытом, обсуждать реальные кейсы и ошибки, делиться практиками и вместе искать ответы на новые вызовы индустрии. Он также подчеркнул, что казахстанская IT-индустрия уже выходит за пределы локального рынка: отечественные продукты и специалисты работают более чем в 110 странах мира, а экспорт IT-сервисов превысил 1 миллиард долларов.

Практический тон конференции был заметен уже по темам выступлений. Один из самых наглядных примеров — доклад Виктории Татариковой о том, почему внедрение AI в компаниях часто не дает ожидаемого результата. На реальных кейсах она разобрала пять ключевых ошибок внедрения и объяснила, где именно теряется ценность. Также спикер показала путь от простых «AI-чатов» к агентам, которые способны решать задачи отдельных департаментов и предложила практическую модель перехода от пилотных проектов к системному использованию AI с измеримыми метриками.

В стриме Data& AI Виталий Тренкеншу, СЕО bids.do рассказал о том, как с помощью AI и правильно выстроенной архитектуры можно эффективно работать с большими массивами данных госзакупок. На примере реального кейса он разобрал трехстадийный пайплайн (Retrieve-Enrich- Rerank) и поделился тем, как его команде удалось сократить поиск релевантных лотов с десятков тысяч позиций до точного шорт-листа всего за несколько минут.

О практическом применении технологий в пользовательских продуктах говорил Product Manager Hero’s Journey Ильяс Серикбай. Его выступление было посвящено тому, как команда меняла поведение пользователей в фитнесе: от хаотичных тренировок к системе прогресса. Такой кейс показывает другую сторону цифровизации — когда технологии нужны не ради автоматизации самой по себе, а для того, чтобы помочь пользователю чаще возвращаться к продукту, видеть результат и менять привычки.

Хедлайнером программы стал приглашенный международный эксперт Илья Красинский. Он разобрал, почему одни стартапы демонстрируют кратный рост, а другие — теряют позиции на рынке даже при сильном продукте и команде. В центре выступления — продуктовая аналитика и работа с метриками. Спикер показал, как системно управлять ростом через ключевые показатели, разбираться в юнит-экономике и принимать решения на основе данных, а не интуиции.

На практических примерах он объяснил, какие продуктовые и управленческие ошибки чаще всего мешают масштабированию и какие подходы позволяют выстраивать устойчивый рост.

Еще одним заметным выступлением стала сессия Кутлымурата Мамбетниязова из BTS Digital. Он рассказал о том, как с помощью ИИ можно как защищать системы, так и находить в них уязвимости, а также обсудил, насколько безопасны сами AI-агенты. В докладе также были рассмотрены практические примеры и подходы к тому, как AI уже сегодня меняет правила игры в сфере информационной безопасности.

Отдельной частью конференции стали квартирники, открытые дискуссии с экспертами и участниками зала. В этом году на них обсуждали Казахстан как потенциальный AI-хаб, внедрение ИИ в enterprise и карьеру в условиях, когда рынок труда меняется каждые полгода. Такие форматы позволили участникам не только послушать доклады, но и задать вопросы, обсудить реальные сложности внедрения технологий и свериться с тем, что происходит в индустрии. Дополнительно в программе прошел speed-менторинг — короткие встречи с IT-экспертами, где участники могли получить советы по карьере, развитию навыков и выбору профессионального направления.

«Я сама работаю в сфере найма, поэтому пришла на квартирник с Агис Конкабаевой и Даной Каусовой — тема карьеры и изменений на рынке труда для меня особенно близка. Обсуждение получилось очень актуальным: сейчас важно понимать, какие навыки будут востребованы и как AI меняет ожидания к специалистам. Впечатления от конференции самые положительные. Я уже была на предыдущих beetech conf и вижу, как с каждым годом растет масштаб события. Поэтому каждый раз ухожу с большим вдохновением», — поделилась впечатлениями Арина Смыкова, начальник отдела подбора и найма Freedom Bank.

Другой гость конференции, Данияр Муратов, основатель IT-стартапа, поделился своими впечатлениями: «Я прихожу на такие конференции, потому что здесь можно быстро понять, чем реально живет рынок: какие технологии уже работают, куда идут инвесторы и какие ошибки совершают другие стартапы. Это экономит месяцы проб и ошибок».

beetech conf 2026 показала, что разговор об IT в Казахстане становится более практическим. В центре внимания остаются не только новые технологии, но и вопросы их реального применения: как внедрять AI, считать эффект, менять процессы, работать с ошибками и развивать продукты, которые могут быть конкурентоспособны не только на локальном, но и на глобальном рынке.