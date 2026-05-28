Серия HONOR 600 с AI-генерацией видео и интеграцией Gemini официально доступна в Казахстане

HONOR 600 выводит мобильную съемку и надежность устройств на новый уровень благодаря флагманским AI-технологиям.

Международный бренд экосистемы AI-устройств HONOR представляет новую серию смартфонов HONOR 600. Линейка создана для нового поколения пользователей, которые хотят не просто фиксировать моменты, а переосмыслять их с помощью искусственного интеллекта и делиться своим творчеством.

Серия HONOR 600 объединяет эксклюзивную функцию AI Фото в Видео 2.0, флагманскую 200 МП Ultra-clear Night Camera, аккумулятор емкостью 7000 мАч, процессоры Snapdragon флагманского уровня и ультраяркий дисплей с пиковой яркостью до 8000 нит — все это в тонком премиальном корпусе с самым утонченным дизайном в истории Number Series.

AI Фото в Видео 2.0: новый уровень мобильного творчества

Главной инновацией серии стала функция AI Фото в Видео 2.0 — система генерации видео нового поколения на базе мультимодальной AI-модели. Пользователи могут объединять до трех изображений и создавать 3–8-секундные видеоролики с помощью текстовых запросов, задавать начальные и финальные кадры, а также использовать библиотеку кинематографичных шаблонов для создания эффектного контента в один клик.

Специальная AI-кнопка обеспечивает быстрый доступ к генерации видео прямо из галереи, а AI Photos Agent позволяет редактировать изображения с помощью текстовых команд — достаточно описать нужное изменение. Дополняют возможности AI-инструменты для работы с «живыми фото», включая удаление объектов и создание динамичных коллажей.

Флагманская ночная камера

Серия HONOR 600 получила 200-мегапиксельную Ultra-clear Night Camera с сенсором 1/1.4 дюйма — одним из крупнейших в своем классе. Технология E2E AI Remosaic обеспечивает повышенную светочувствительность и детализацию при ночной съемке.

Смартфоны получили продвинутую систему камер, включающую ультраширокоугольный модуль, фронтальную камеру высокого разрешения и датчик цветовой температуры для более точной передачи оттенков. В версии HONOR 600 Pro дополнительно предусмотрен 50 МП перископический телеобъектив с 3.5-кратным оптическим увеличением и зумом до 120х.

Система стабилизации HONOR SOIS обеспечивает профессиональный уровень устойчивости изображения, а AI Color Engine отвечает за естественную цветопередачу даже при сложном смешанном освещении.

Тонкий корпус и аккумулятор 7000 мАч

Несмотря на рекордный аккумулятор емкостью 7000 мАч — крупнейший в истории серии HONOR Number, — устройства сохранили тонкий и легкий корпус. AI-система интеллектуально распределяет энергопотребление, обеспечивая до двух дней автономной работы даже при интенсивном использовании.

Серия HONOR 600 поддерживает быструю проводную зарядку 80W HONOR SuperCharge, а версия Pro дополнительно оснащена беспроводной зарядкой мощностью 50W. Также смартфоны поддерживают обратную проводную зарядку мощностью до 27W.

Аккумулятор рассчитан на срок службы до пяти лет и выдерживает до 1600 циклов зарядки.

Яркий дисплей и высокая надежность

Серия HONOR 600 оснащена дисплеями с пиковой яркостью до 8000 нит, частотой обновления 120 Гц и технологией безопасного ШИМ-затемнения 3840 Гц для комфортного использования.

Смартфоны получили защиту по стандартам IP68, IP69 и IP69K, а также сертификацию SGS 5-star Premium Performance Certification of Drop & Crush Resistance, подтверждающую устойчивость к падениям и внешним воздействиям.

Производительность флагманского уровня

HONOR 600 работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 4, а HONOR 600 Pro — на флагманском Snapdragon 8 Elite, обеспечивая высокую производительность в играх, многозадачности и AI-сценариях.

Серия также получила расширенную интеграцию с экосистемой iOS: пользователям доступны синхронизация уведомлений с iPhone, быстрый обмен файлами с iPhone и Mac, совместное использование точки доступа и отображение уведомлений Apple Watch.

HONOR 600 с Google Gemini

Серия HONOR 600 интегрирована с Google Gemini, позволяя взаимодействовать с AI-помощником с помощью текста, голоса и изображений.

Специальная версия HONOR 600 Lite

Также была представлена Lite-версия смартфона с камерой 108 МП, аккумулятором емкостью 6520 мАч и всеми AI-функциями, доступными в базовой версии серии HONOR 600.

Цены в Казахстане

— HONOR 600 Lite (8+256) — 219 990 тг.

— HONOR 600 (8+256) — 329 990 тг.

— HONOR 600 (8+512) — 379 990 тг.

— HONOR 600 Pro (12+256) — 429 990 тг.

— HONOR 600 Pro (12+512) — 549 990 тг.

Для первых покупателей действует специальное предложение: 2 года гарантии и защита дисплея (Display Protection).