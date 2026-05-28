Бизнес предупредил о риске транспортного кризиса из-за новой системы

Перевозчики просят отсрочить на полгода взимание штрафов.

С 1 июня 2026 года в Казахстане будет обязательной регистрация путевых листов и товарно-транспортных накладных в Единой системе управления транспортными документами для грузовиков массой более 3,5 тонны. Однако представители транспортно-логистической отрасли заявляют, что система пока не готова к полноценному запуску. Это может привести к сбоям в грузоперевозках, проблемам с поставками товаров и многомиллионным убыткам. Перевозчики просят доработать ЕСУТД до введения обязательных требований, передает Курсив.

Новые требования внедряются в рамках изменений в приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 апреля 2015 года № 546. До настоящего времени система функционировала преимущественно в тестовом и рекомендательном режиме, что позволяло бизнесу адаптировать внутренние процессы.

Однако ключевая проблема до сих пор не решена — отсутствует полноценная интеграция между ЕСУТД и корпоративными учетными системами перевозчиков, логистических операторов и грузоотправителей. Речь идет о системах 1С, ERP, SAP, Oracle и WMS, через которые ежедневно оформляются перевозки, складские операции и логистика крупнейших компаний страны. В результате предприятия вынуждены оформлять каждую товарно-транспортную накладную вручную непосредственно в государственной системе.

Для транспортных компаний и логистических операторов с высокой интенсивностью перевозок ситуация приобретает критический характер. По данным участников рынка, один средний логистический или производственный объект оформляет порядка 350 ТТН в сутки. При этом ручной ввод одной накладной в системе ЕСУТД занимает около 10 минут. Таким образом: 350 ТТН × 10 минут = 3 500 минут; или почти 58 часов ручной работы ежедневно.

Проблема усугубляется тем, что основная часть грузового автотранспорта выпускается на маршруты в ограниченный промежуток времени — преимущественно с 08:00 до 10:00 утра. Чтобы успеть оформить документы вручную в течение двух часов, предприятию потребуется одновременно привлечь не менее 28 операторов, а также дополнительно минимум двух специалистов для оформления путевых листов и привязки транспортных документов. Даже при организации ночных смен для предварительного ввода данных потребность в дополнительном штате оценивается примерно в 30 сотрудников на одно предприятие.

При средней заработной плате 500 тысяч тенге прямые дополнительные расходы бизнеса составят около 15 млн тенге ежемесячно только на персонал. При этом в расчет не включены: обучение сотрудников; техническое сопровождение; расходы на организацию рабочих мест; потери, связанные с ошибками ручного ввода данных.

Дополнительную обеспокоенность бизнеса вызывает административная ответственность за отсутствие регистрации документов. Согласно пункту 1 статьи 571-1 КоАП РК, штраф для субъектов крупного предпринимательства составляет 60 МРП за каждый факт нарушения или 259 500 тенге.

По оценкам участников рынка, крупные транспортные и логистические компании суммарно оформляют сотни ТТН ежедневно. В случае технических сбоев или невозможности своевременной регистрации документов потенциальный объем штрафов может достигать сотен миллионов тенге в сутки. При этом представители бизнеса подчеркивают: речь идет не об уклонении от требований законодательства, а о технической неподготовленности самой инфраструктуры цифрового взаимодействия.

Участники рынка отмечают, что транспортно-логистическая отрасль является ключевым элементом экономики Казахстана и обеспечивает бесперебойное движение товаров между производителями, торговыми сетями, экспортерами и потребителями.

Запуск обязательной регистрации без завершения интеграции систем может привести к: перебоям поставок товаров; задержкам грузоперевозок; росту операционных расходов; образованию очередей на складах и распределительных центрах; дефициту отдельных категорий товаров в торговых сетях; снижению эффективности транспортной инфраструктуры; усилению теневого сегмента перевозок.

Для предотвращения возможного кризиса отраслевые ассоциации и представители бизнеса предлагают Министерству транспорта РК рассмотреть следующие меры:

— Продлить режим опытной эксплуатации системы ЕСУТД до января 2027 года.

— Ввести мораторий на применение штрафных санкций до завершения интеграции и в течение 6 месяцев после полноценного запуска системы.

— Пересмотреть критерии обязательной регистрации, исключив транспортные средства грузоподъемностью до 10 тонн.

— Обеспечить ускоренную разработку типовых интеграционных решений для 1С, SAP, Oracle и WMS-систем.

— Организовать открытое обсуждение с участием бизнеса, отраслевых ассоциаций и разработчиков системы для объективной оценки готовности рынка.

Участники рынка подчеркивают, что поддерживают цифровизацию логистики и повышение прозрачности перевозок, однако считают необходимым обеспечить реалистичные сроки внедрения и полноценную техническую готовность системы до введения штрафных санкций.