Redington подвела итоги участия в GITEX Kazakhstan 2026

Мероприятие объединило быстро развивающуюся технологическую экосистему ЦА и Кавказа и стало важной площадкой для новых партнерств и возможностей роста в сферах искусственного интеллекта, данных, облачных технологий и финтеха.

Компания Redington, один из ведущих мировых дистрибьюторов и поставщиков технологических решений, подвела итоги участия в GITEX Kazakhstan 2026, впервые прошедшей в Алматы 4–5 мая. Подразделение Redington Turkey, Central Asia and Caucasus приняло участие в выставке вместе с глобальными технологическими партнерами — BMC Helix, Cohesity, Dassault Systèmes, Mastercard, Qlik и Red Hat. На стенде компании были представлены решения и комплексные технологические возможности в области AI, cloud, data, fintech и open source.

Во время GITEX Kazakhstan стенд Redington привлек большое внимание со стороны руководителей компаний, бизнес-партнеров и технологических специалистов региона. Встречи высокого уровня, стратегические сессии и новые контакты с представителями государственного и частного секторов подтвердили высокий потенциал рынков Центральной Азии и Кавказа.

Генеральный директор Redington Turkey, Central Asia and Caucasus Бора Инджир отметил: «GITEX Kazakhstan наглядно продемонстрировал, насколько стремительно развивается технологическая экосистема Центральной Азии и Кавказа, а также стратегическую значимость региона на глобальном уровне. Для Redington большая честь быть частью этой трансформации. Вместе с нашими партнерами мы продолжим создавать новые возможности в регионе и ускорять цифровую трансформацию».

Партнеры компании также поделились мнением о возможностях, которые открывает GITEX Kazakhstan, и значении сотрудничества с Redington.

Региональный директор по продажам BMC Helix Ахмед Шалаби заявил: «GITEX Kazakhstan ясно показал, что цифровая трансформация в Центральной Азии и на Кавказе набирает обороты. Встречи и тесное взаимодействие с партнерами и клиентами совместно с Redington открывают значительные перспективы в области IT-операций и управления сервисами в регионе. Мы рады преобразовать эти контакты в реальные проекты».

Старший директор по продажам Cohesity в Восточной Европе, Турции и СНГ Юдум Йонак подчеркнула: «Безопасность и управление данными становятся все более важными для организаций Центральной Азии и Кавказа. Наше взаимодействие с Redington в рамках GITEX Kazakhstan показало, насколько быстро в регионе развивается трансформация, основанная на данных. Мы уверены, что благодаря этому сотрудничеству сможем предоставить клиентам еще большую ценность».

Управляющий директор Dassault Systèmes EUROMED Умберто Арканджели отметил: «GITEX Kazakhstan стал впечатляющей платформой, демонстрирующей рост инноваций и цифровой трансформации на региональном уровне. Вместе с Redington мы получили возможность представить решения в области виртуальных двойников и устойчивых инноваций более широкой аудитории. Потенциал региона действительно впечатляет».

Менеджер Mastercard по Казахстану и странам Центральной Азии Санжар Жамалов заявил: «Рост цифровой экономики становится возможным благодаря сильным партнерствам и инновационным технологиям. Участие в GITEX Kazakhstan вместе с Redington стало важной возможностью внести вклад в развитие экосистемы финтеха и цифровых платежей в Центральной Азии и на Кавказе. Мы искренне верим в потенциал роста региона».

Старший вице-президент и генеральный менеджер Qlik по Ближнему Востоку и Африке Теджас Мехта отметил: «GITEX Kazakhstan отражает стремление Центральной Азии и Кавказа перейти от экспериментов с ИИ к измеримым бизнес-результатам. В Qlik мы уверены, что успех ИИ зависит от данных и систем, которые его окружают, включая надежные и управляемые данные. Вместе с Redington мы помогаем организациям эффективнее использовать данные для AI, снижать риски, повышать производительность и сохранять гибкость существующих технологических экосистем».

Генеральный менеджер Red Hat по Турции и СНГ Халук Текин добавил: «Технологии с открытым исходным кодом остаются одним из ключевых элементов цифровой трансформации. Участие в GITEX Kazakhstan совместно с Redington стало отличной возможностью показать, как мы можем помочь организациям Центральной Азии и Кавказа перейти к современным IT-инфраструктурам. Мы намерены и дальше расширять сотрудничество в регионе».

После GITEX Kazakhstan компания Redington заявила о намерении продолжить развитие совместно со своими партнерами, создавать новые возможности в регионе и поддерживать цифровую трансформацию Центральной Азии и Кавказа.