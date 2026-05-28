Суперкомпьютер КазНУ поможет предотвращать преступления и аварии

Farabi Supercomputer Center при Казахский национальный университет имени аль-Фараби запустил интеллектуальный пилотный проект.

Он направлен на повышение общественной безопасности и снижение числа дорожно-транспортных происшествий. Инициатива реализуется совместно с Кластером инжиниринга и высоких технологий КазНУ и Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Первое направление — прогнозирование преступности. С помощью искусственного интеллекта и суперкомпьютерных технологий определяются территории, где чаще всего регистрируются преступления, а правоохранительным органам предоставляются специальные аналитические данные и процентные показатели. Это позволит повысить эффективность профилактических мер и оптимизировать работу правоохранительных органов.

Второе направление — предиктивный анализ дорожно-транспортных происшествий. Система выявляет участки города, где наиболее часто происходят аварии, и обозначает их с помощью специальных индикаторов. В результате появляется возможность усилить контроль на опасных участках и повысить безопасность дорожного движения.

«Оба проекта Farabi Supercomputer Center основаны на использовании суперкомпьютерных вычислений, искусственного интеллекта, геоинформационных технологий и анализа больших данных. Для формирования объективной аналитической базы используются данные правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры РК. Правоохранительные органы смогут через специальную платформу отслеживать динамику ситуации в городе и усиливать меры контроля в „красных зонах“. Этот инновационный подход открывает государственным и городским органам путь к переходу на систему упреждающего (проактивного) управления рисками», — отметил генеральный директор Кластера инжиниринга и высоких технологий КазНУ Омиржан Таукебаев.

В будущем ученые планируют реализовать данный проект и в других городах Казахстана.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.