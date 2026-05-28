Қазақстанда 2026 жылдың екінші жартыжылдығында пилотсыз такси іске қосылады
Қазақстандық жоба автономды көлікті енгізу кезең-кезеңімен және қауіпсіздікке жоғары талаптар қоя отырып жүзеге асатын үздік әлемдік тәжірибелерге сүйенеді.
2026 жылдың екінші жартыжылдығында Қазақстан пилотсыз таксидің пилоттық жобасын іске қосу алаңына айналады, бұл бағытта Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі, Yandex Qazaqstan және inDrive компанияларымен бірлесіп, инфрақұрылымды кешенді түрде дайындау жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Іске қосуға дайындық белсенді жүруде, ал Yandex Qazaqstan мамандары техникалық базаны қалыптастыруға кірісіп те кетті: мамандандырылған гараждар жабдықталуда, автономды автомобильдер паркі әкелініп, бапталып жатыр, сондай-ақ машиналардың бағдарламалық жасақтамасы Қазақстанның жол жүру ережелерінің ерекшеліктеріне және шынайы жол сценарийлеріне толықтай бейімделуде.
Қазақстанда қауіпсіздік, навигация және қозғалысты ұйымдастыру талаптары тұрғысынан автономды көлікке арналған профильдік нормалар әлі қалыптасу үстінде болғандықтан, жоба арнайы «реттеуіш құмсалғыш» механизмі арқылы жүзеге асырылады. Бұл технологиялық шешімдерді бақыланатын жағдайларда сынақтан өткізуге және қажетті заңнамалық базаны қалыптастыруға мүмкіндік береді. Пилотсыз автомобильдердің қозғалысы оператордың тұрақты бақылауымен жүзеге асады, ал пилоттық жобаның өзі инфрақұрылымның дайындығы расталғаннан және сынақтардың оң нәтижелерінен кейін ғына іске қосылады, өйткені жолаушылар мен жол қозғалысының барлық қатысушыларының қауіпсіздігі басты басымдық болып қала береді.
Автономды көлік экожүйесін дамыту аясында, inDrive компаниясымен де ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылған болатын. Олар жобаның басқа кезеңдері мен бағыттарына, соның ішінде Алматы қаласында қазіргі уақытта такси парктеріне арналған қозғалыс схемалары жобаланып жатқан сатысында қосылатын болады.
Қазақстандық жоба автономды көлікті енгізу кезең-кезеңімен және қауіпсіздікке жоғары талаптар қоя отырып жүзеге асатын үздік әлемдік тәжірибелерге сүйенеді: АҚШ-та Tesla компаниясы қазір Техаста роботаксиді сынақтан өткізіп жатыр, ал Waymo бірқатар қалаларда коммерциялық сапарларды орындап үлгерді; Қытайда пилотсыз такси қызметін Baidu және Pony.ai алпауыттары дамытуда, және осы жағдайлардың барлығында коммерциялық іске қосудың алдында көптеген жылдар бойғы ұзақ сынақтар мен ұлттық реттеуді егжей-тегжейлі бейімдеу жұмыстары жүргізілген.