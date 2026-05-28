Форма 270.00, декларация о доходах и имуществе: кто и когда сдает

Кто обязан предоставить форму 270.00 — Декларацию о доходах и имуществе и в какие сроки, рассказали в ДГД ВКО. Срок представления деклараций — до 15 сентября 2026 года, передает Uchet.kz.

В 2026 году за 2025 год декларацию представляют:

— Госслужащие и приравненные к ним лица и их супруги;

— Руководители юридических лиц и их супруги-резиденты;

— Учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10 процентами доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги-резиденты, за исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций;

— Крупные участники банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющие инвестиционным портфелем в соответствии с законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг», а также их супруги-резиденты;

— Лица, занимающиеся частной практикой;

— Лица, получившие за отчетный налоговый период доход, подлежащий налогообложению физическим лицом самостоятельно, за исключением доходов от предпринимательской деятельности;

— Лица, имеющие деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер месячного расчетного показателя;

— Лица, имеющие имущество за рубежом;

— Лица, имеющие в собственности цифровые активы;

— Лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество стоимостью свыше 20 000-кратного месячного расчетного показателя в Республике Казахстан и (или) за ее пределами (недвижимое имущество; механические транспортные средства и прицепы; доли участия в уставном капитале юридического лица; ценные бумаги; производные финансовые инструменты; доли участия в жилищном строительстве; инвестиционное золото);

— Лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов (с 01.01.2026 г. — по заявлениям 2025 г.).

Декларацию можно представить в электронном виде.

Через веб-порталы:

— «Кабинет налогоплательщика ИСНА»;

— «электронного правительства».

Мобильные приложения:

— e-salyqАzamat;

— Halyk Bank;

— Bank Centercredit;

— Kaspi Bank.

Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте, через ЦОНы либо в явочном порядке в управление государственных доходов.