    Форма 270.00, декларация о доходах и имуществе: кто и когда сдает

    28 мая 2026 13:00, Profit.kz
    Кто обязан предоставить форму 270.00 — Декларацию о доходах и имуществе и в какие сроки, рассказали в ДГД ВКО. Срок представления деклараций — до 15 сентября 2026 года, передает Uchet.kz.

    В 2026 году за 2025 год декларацию представляют:

    — Госслужащие и приравненные к ним лица и их супруги;
    — Руководители юридических лиц и их супруги-резиденты;
    — Учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10 процентами доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги-резиденты, за исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций;
    — Крупные участники банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющие инвестиционным портфелем в соответствии с законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг», а также их супруги-резиденты;
    — Лица, занимающиеся частной практикой;
    — Лица, получившие за отчетный налоговый период доход, подлежащий налогообложению физическим лицом самостоятельно, за исключением доходов от предпринимательской деятельности;
    — Лица, имеющие деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер месячного расчетного показателя;
    — Лица, имеющие имущество за рубежом;
    — Лица, имеющие в собственности цифровые активы;
    — Лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество стоимостью свыше 20 000-кратного месячного расчетного показателя в Республике Казахстан и (или) за ее пределами (недвижимое имущество; механические транспортные средства и прицепы; доли участия в уставном капитале юридического лица; ценные бумаги; производные финансовые инструменты; доли участия в жилищном строительстве; инвестиционное золото);
    — Лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов (с 01.01.2026 г. — по заявлениям 2025 г.).

    Декларацию можно представить в электронном виде.

    Через веб-порталы:

    — «Кабинет налогоплательщика ИСНА»;
    — «электронного правительства».

    Мобильные приложения:

    — e-salyqАzamat;
    — Halyk Bank;
    — Bank Centercredit;
    — Kaspi Bank.

    Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте, через ЦОНы либо в явочном порядке в управление государственных доходов.

