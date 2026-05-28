Геологические данные и строительные процессы переводят в цифровой формат

В Казахстане продолжается цифровая трансформация сфер промышленности, строительства и недропользования.

Ключевой задачей является перевод основных процедур в единый цифровой формат. В рамках развития Единой платформы недропользования уже доступно 22 госуслуги, внедрены электронные аукционы и онлайн-оплата подписных бонусов, а через платформу выдано 729 лицензий. Это позволяет бизнесу сократить количество согласований, уменьшить бумажный документооборот и ускорить получение услуг. Об этом сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова.

Как сообщила спикер, в стране продолжается перевод накопленных данных в электронный формат. В цифровой формат поэтапно переводятся контракты, лицензии и отчетность. По итогам прошлого года 89% отчетности по лицензионно-контрактным условиям было подано в электронном виде, что позволило сократить сроки обработки информации и снизить объем ручной проверки. Следующим этапом станет дальнейшее расширение электронного взаимодействия и повышение качества данных.

Отдельное внимание, по словам вице-министра, уделяется работе с геологическими данными.

«За многие десятилетия в стране накоплен большой объем материалов. Это геологические отчеты, карты, архивные документы, данные на различных носителях. Проблема в том, что значительная часть этой информации долгое время существовала только в архивном виде и не могла полноценно использоваться для анализа. Поэтому сейчас проводится масштабная работа по оцифровке. На сегодняшний день уже отсканировано 97,5% исторических геологических данных. Это порядка 4,7 млн листов материалов», — сказала Жаннат Дубирова.

Как отметила вице-министр, следующим этапом после оцифровки данных станет их объединение в единую систему для анализа и принятия решений.

В Казахстане развивается применение технологий анализа данных и искусственного интеллекта в геологии. Уже формируется единая база геологических данных, создан прототип системы и загружен первый массив информации объемом около 1 терабайта. Это позволит ускорить поиск и сопоставление данных, а также повысить качество предварительной аналитики. При этом окончательные решения останутся за специалистами. Кроме того, разработан прототип интерактивной карты и личного кабинета геолога, которые помогут работать с материалами в единой цифровой среде и быстрее применять данные на практике.

Как отметила Жаннат Дубирова, в строительной отрасли Казахстана ведется работа по созданию сквозного цифрового процесса — от планирования территории до эксплуатации объектов.

«На разных этапах используются несвязанные системы, что приводит к повторным проверкам и корректировкам. Поэтому сейчас мы идем к тому, чтобы информация последовательно переходила от одного этапа к другому — без повторного ввода и потери данных», — добавила спикер.

Работа сосредоточена по трем направлениям: развитие цифрового проектирования и BIM-технологий, применение цифровых моделей для раннего выявления рисков, а также внедрение инструментов мониторинга строительства и эксплуатации. Ожидается, что это позволит сократить количество исправлений на поздних этапах и принимать решения на основе актуальных данных.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.