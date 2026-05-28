Казахстан внедряет цифровые решения в энергетическом и коммунальном секторах

В стране реализуется Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. В рамках этой работы запущена электронная платформа закупок, к которой уже подключены тысячи участников, в том числе подрядные организации и поставщики. Об этом сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова. По ее словам, на платформе формируется аналитический дэшборд, который позволяет осуществлять мониторинг реализации процессов и оперативно отслеживать ключевые показатели. Это дает возможность своевременно выявлять возникающие вопросы и принимать решения на основе актуальных данных.

Кроме того, в системе развивается направление с применением технологий искусственного интеллекта. Для этого развивается модуль SKAI-Contract, который сейчас доступен в тестовой среде.

«Его задача — помочь пользователям быстрее ориентироваться в закупочных процедурах, использовать накопленную базу знаний и сократить время работы с типовыми вопросами и документами», — уточнила спикер.

Отдельное внимание уделяется цифровизации промышленности. Как подчеркнула Жаннат Дубирова, эффективность цифровой трансформации в этой сфере оценивается не количеством внедренных сервисов, а реальными изменениями производственных процессов. Основной акцент делается на внедрении технологий Индустрии 4.0, включая системы мониторинга оборудования, промышленную аналитику, цифровых двойников и автоматизированное управление. Цель — сформировать условия, при которых такие решения становятся инструментом повышения производительности, устойчивости предприятий и качества управленческих решений.

