В eGov Business запущена онлайн-услуга по ликвидации ИП

Сервис позволяет предпринимателям полностью онлайн инициировать процедуру закрытия ИП без необходимости посещения государственных органов на этапе подачи заявления.

В мобильном приложении eGov Business стала доступна новая государственная услуга «Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя». Услуга доступна для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, авторизованных в приложении eGov Business.

Новая услуга переводит процесс подачи заявления в полностью цифровой формат и исключает необходимость личного обращения в органы государственных доходов на этапе подачи. Пользователи могут пройти все ключевые шаги в приложении и отслеживать статус рассмотрения заявки в режиме реального времени.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться в мобильном приложении eGov Business:

— выбрать категорию услуг «Регистрация и прекращение бизнеса», перейти на услугу «Прекращение деятельности ИП»;

— выбрать категорию налогового заявления: D — «Индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, прекращающий деятельность с проведением камерального контроля» или E — «Индивидуальный предприниматель, прекращающий деятельность в упрощенном порядке без проведения камерального контроля»;

— на следующем этапе выбрать из списка код организации государственных доходов;

— подтвердить согласие: отметить поля о согласии на сбор данных и достоверность сведений;

— выбрать налоговый орган (ОГД);

— подписать заявку с помощью кода быстрого доступа, Face ID или Touch ID.

Результат оказания услуги и ответ государственного органа будут доступны при повторном входе в услугу. При успешном завершении процедуры в системе отобразится статус «Обработан», подтверждающий официальное прекращение деятельности ИП в базе данных органов государственных доходов.

«Сегодня в мобильном приложении eGov Business ведется активная работа по обеспечению доступа к полному спектру государственных услуг для МСБ. Уже сейчас в цифровой формат переведен основной жизненный цикл бизнеса, от регистрации и развития, до реорганизации и закрытия. Мы продолжаем расширять возможности цифровых сервисов для бизнеса, делая государственные услуги удобнее и доступнее», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Даулет Бекманов.

В ведомстве напоминают, что на портале электронного правительства eGov также реализованы другие цифровые сервисы, связанные с прекращением предпринимательской деятельности. В частности, услуга по «Ликвидации юридических лиц» доступна пользователям с 2017 года. За этот период ею воспользовались более 35 000 раз.

Услуга реализована благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО «Национальные информационные технологии» и Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК.