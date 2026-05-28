Масштабный ИИ-эксперимент запустят в школах с осени 2026 года

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопрос о внедрении технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Заслушан доклад министра просвещения Жулдыз Сулейменовой. Она рассказала, что ведомством ведется соответствующая работа. Разработан проект Комплексного плана по внедрению технологий искусственного интеллекта в систему среднего образования на 2026–2029 годы. В установленном порядке документ будет внесен в правительство. Комплексный план предусматривает развитие цифровой и инфраструктурной готовности школ, подготовку педагогических кадров, применение AI-решений в образовательном процессе.

Совместно с местными исполнительными органами сформирован перечень из 500 школ, готовых к участию в пилотном проекте, из них 250 малокомплектных школ; 150 общеобразовательных школ; 100 Келешек мектептері.

Проведен анализ уровня цифровой инфраструктуры, качества высокоскоростного интернета, обеспеченности компьютерной техникой, кадрового потенциала и готовности организаций образования к внедрению AI-решений.

На сегодняшний день более 350 тыс. педагогов прошло обучение по вопросам применения искусственного интеллекта в учебном процессе. Дополнительно в летний период планируется организация обучения педагогов пилотных школ по направлениям: цифровая педагогика; методики обучения; практическое применение AI-инструментов в образовательном процессе.

С учетом рекомендаций члена Совета по развитию искусственного интеллекта Ли Кай-Фу планируется реализация отдельного проекта по внедрению AI-решений в образовательный процесс.

— I этап (1 сентября — 26 октября 2026 года): запуск проекта в 10 малокомплектных пилотных школах с казахским и русским языками обучения; определены пилотные регионы: Кызылординская и Павлодарская области; апробация будет проводиться в 4-х классах по предметам ана тілі, Математика, цифровая грамотность и ИИ.

— II этап (3 ноября — 23 декабря 2026 года): расширение пилота до 50 школ.

— III этап (8 января — 24 мая 2027 года): дополнительный охват еще 300 школ.

Параллельно будет внедряться национальная AI-платформа образования, обеспечивающая персонализированное обучение, адаптивные задания, аналитику образовательных результатов в режиме реального времени и своевременное выявление образовательных дефицитов обучающихся.

Отдельный блок Комплексного плана посвящен вопросам цифровой безопасности и безопасного применения искусственного интеллекта.

Предусматривается внедрение стандартов применения искусственного интеллекта в образовании, механизмов академической честности, защиты персональных данных детей, а также системы обязательной экспертизы цифрового образовательного контента.

Отдельное внимание в ходе заседания уделено вопросу обеспечения цифровой безопасности детей. Премьер-министр отметил необходимость усиления профилактической работы по защите детей от интернет-мошенничества, буллинга, противоправного контента и иных деструктивных воздействий министерствами просвещения, внутренних дел и информации.

Также Олжас Бектенов поручил доработать до конца каникул учебные программы и методические материалы для практического изучения новой Конституции и основ ИИ.

«Особую важность имеет воспитательная работа с детьми и подростками. За летний период необходимо доработать все учебные программы и методические рекомендации для практического изучения в образовательном процессе новой Конституции и основ искусственного интеллекта», –– подчеркнул премьер-министр.

Общая координация закреплена за заместителем премьер-министра — министром культуры и информации Аидой Балаевой.

