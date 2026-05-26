Информационные технологии выведут клиентский сервис казахстанского бизнеса на новый уровень.

В современных реалиях рынка качество клиентского сервиса стало определяющим фактором масштабирования и выживания бизнеса. Цифровая трансформация кардинально изменила правила игры: сегодня один недовольный потребитель в социальных сетях и мессенджерах способен распространить свой негативный опыт на многотысячную аудиторию. Чтобы помочь отечественным компаниям не просто нивелировать операционные риски, но и превратить коммуникации в мощный драйвер лояльности, PROFIT Events проведет 12 июня в Алматы специализированную конференцию PROFIT Contact Day 2026. Мероприятие соберет на одной площадке владельцев бизнеса, топ-менеджеров, руководителей клиентских служб и ИТ-директоров ведущих организаций Казахстана.

Главный фокус конференции направлен на практическое применение передовых технологических решений в архитектуре современных контакт-центров. Эксперты и участники разберут, как автоматизировать рутинные процессы без потери «человечности» бренда, какую глубинную аналитику можно извлекать из больших данных клиентских обращений и как искусственный интеллект помогает предвосхищать потребности аудитории. Важной частью дискуссии станет извечный выбор бизнеса между развертыванием омниканального корпоративного call-центра внутри компании и переходом на гибкие аутсорсинговые платформы.

PROFIT Contact Day 2026 покажет, что современный контакт-центр — это не статья расходов и роскошь, а высокотехнологичный и прибыльный ИТ-инструмент. Участие в мероприятии позволит лидерам рынка синхронизировать свои цифровые стратегии с новейшими трендами и получить готовые кейсы автоматизации из первых рук. Узнать подробную программу и зарегистрироваться на конференцию можно на официальном сайте PROFIT Contact Day 2026.