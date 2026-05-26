Все пассажирские вагоны обеспечат интернетом уже к осени

До осени 2026 года в Казахстане к интернету планируют подключить все пассажирские вагоны. Об этом заявил глава национальной ж/д компании «Казахстан темир жолы» Талгат Алдыбергенов, передает Sputnik.

«Сегодня у нас включили в проект 2211 вагонов, идет поэтапный план интернетизации всех вагонов», — сказал он, добавив, что в июне запланировано обеспечить интернетом 700 вагонов, а в июле — 900. Составы с интернетом будут курсировать по 50 маршрутам.

