Следите за новостями

Цифра дня

На 2,5% снизилась регистрация интернет-мошенничеств

    Все пассажирские вагоны обеспечат интернетом уже к осени

    В июне запланировано обеспечить интернетом 700 вагонов, в июле — 900.

    26 мая 2026 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Интернет

    До осени 2026 года в Казахстане к интернету планируют подключить все пассажирские вагоны. Об этом заявил глава национальной ж/д компании «Казахстан темир жолы» Талгат Алдыбергенов, передает Sputnik.

    «Сегодня у нас включили в проект 2211 вагонов, идет поэтапный план интернетизации всех вагонов», — сказал он, добавив, что в июне запланировано обеспечить интернетом 700 вагонов, а в июле — 900. Составы с интернетом будут курсировать по 50 маршрутам.

    Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.