В МВД раскрыли новые схемы киберпреступников

Казахстанцев призвали не передавать аккаунты и SIM-карты посторонним людям.

Правоохранители обратились к гражданам с предупреждением о случаях использования аккаунтов в мессенджерах и соцсетях в мошеннических схемах. По информации МВД, несовершеннолетние за вознаграждение регистрируют SIM-карты и аккаунты, которые затем используются злоумышленниками для обмана граждан. В полиции напомнили, что такие действия могут квалифицироваться как пособничество в совершении преступления, передает Kazpravda.kz.

«Регистрируются случаи, когда несовершеннолетние с целью материальной выгоды по просьбе третьих лиц из социальных сетей и мессенджеров активируют SIM-карты, регистрируют их в социальных сетях и мессенджерах и передают их третьим лицам. Впоследствии мошенники используют эти аккаунты для мошеннических звонков. Активация аккаунтов в соцсетях и мессенджерах может быть инструментом для совершения мошенничества и других противоправных действий. Подобные действия в соответствии с законодательством РК квалифицируются в качестве пособничества в совершении преступления», — отметил начальник управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов.

В МВД рекомендуют:

— не приобретать и не распространять sim‑карты и устройства сомнительного происхождения;

— не передавать свои аккаунты для пользования третьим лицам;

— родителям разъяснить несовершеннолетним об ответственности и последствиях подобных действий;

— не активировать абонентские номера в мессенджерах с последующей передачей аккаунтов третьим лицам;

— при обнаружении подозрительных устройств или активности в социальных сетях сообщать в правоохранительные органы.

Кроме того, полицейские призывают всех участников цифрового пространства быть бдительными и не поддаваться на заманчивые предложения о легком заработке.

