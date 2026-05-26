В МВД раскрыли новые схемы киберпреступников
Казахстанцев призвали не передавать аккаунты и SIM-карты посторонним людям.
Правоохранители обратились к гражданам с предупреждением о случаях использования аккаунтов в мессенджерах и соцсетях в мошеннических схемах. По информации МВД, несовершеннолетние за вознаграждение регистрируют SIM-карты и аккаунты, которые затем используются злоумышленниками для обмана граждан. В полиции напомнили, что такие действия могут квалифицироваться как пособничество в совершении преступления, передает Kazpravda.kz.
«Регистрируются случаи, когда несовершеннолетние с целью материальной выгоды по просьбе третьих лиц из социальных сетей и мессенджеров активируют SIM-карты, регистрируют их в социальных сетях и мессенджерах и передают их третьим лицам. Впоследствии мошенники используют эти аккаунты для мошеннических звонков. Активация аккаунтов в соцсетях и мессенджерах может быть инструментом для совершения мошенничества и других противоправных действий. Подобные действия в соответствии с законодательством РК квалифицируются в качестве пособничества в совершении преступления», — отметил начальник управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов.
В МВД рекомендуют:
— не приобретать и не распространять sim‑карты и устройства сомнительного происхождения;
— не передавать свои аккаунты для пользования третьим лицам;
— родителям разъяснить несовершеннолетним об ответственности и последствиях подобных действий;
— не активировать абонентские номера в мессенджерах с последующей передачей аккаунтов третьим лицам;
— при обнаружении подозрительных устройств или активности в социальных сетях сообщать в правоохранительные органы.
Кроме того, полицейские призывают всех участников цифрового пространства быть бдительными и не поддаваться на заманчивые предложения о легком заработке.
