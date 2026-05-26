В Павлодарской квартире нашли более 100 SIM-карт

В Павлодаре выявлен факт незаконного использования специального оборудования, предназначенного для подмены идентификационных кодов мобильных устройств, применяемого в мошеннических схемах. В ходе поквартирного обхода в одном из многоквартирных домов установлен гражданин, в квартире которого обнаружен SIM-бокс на 128 слотов, 115 SIM-карт сотовых операторов Tele2 и «Алтел», 2 роутера и 32 сотовых телефона, передает Kazpravda.kz https://kazpravda.kz/.

По этому факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела и возможных соучастников. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

