Для аграриев ввели цветной и цифровой контроль дизтоплива

Минэнерго держит вопрос бесперебойного обеспечения сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом на контроле.

Министерство энергетики продолжает обеспечение сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом для проведения весенне-полевых работ. Поставки осуществляются в соответствии с утвержденным графиком и находятся на постоянном контроле. В начале года министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден график поставки 402 тыс. тонн дизельного топлива для проведения посевной кампании. Поставки осуществляются в период с 1 февраля по 30 июня текущего года.

Рекомендуемая Министерством энергетики цена дизельного топлива составляет 263 тенге за литр до станции назначения в регионах с учетом НДС. Конечная стоимость определяется региональными операторами и может составить 281 тенге за литр, что на 49 тенге или на 15% ниже средних розничных цен.

Для обеспечения прозрачности распределения и контроля за движением дизельного топлива, предназначенного для сельхозтоваропроизводителей, ранее был внедрен ряд дополнительных мер. В частности, установлены отдельные ПИН-коды, введена система окраски топлива в желтый, синий и красный цвета, а также создан отдельный виртуальный склад дизельного топлива в электронной системе счетов-фактур.

Принятые меры позволили снизить объемы нецелевого использования дизтоплива. Так, фактическая выборка сократилась с 729 тыс. тонн до 602 тыс. тонн, снижение на 21%.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.