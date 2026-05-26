В Туркестанской области строится солнечная электростанция мощностью 300 МВт

Она будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

В Туркестанской области состоялась торжественная церемония заливки первой партии свайного фундамента для проекта фотоэлектрической станции с системой накопления энергии мощностью 300 МВт. Событие ознаменовало переход проекта к основному этапу строительства. Инициатива является результатом стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

Капсула времени проекта была заложена в декабре прошлого года. С тех пор были выполнены земляные работы, построены офисные помещения, жилые блоки и складские здания солнечной электростанции. Сегодня же начался монтаж основного оборудования.

Общий объем инвестиций в проект фотоэлектрической станции с системой накопления энергии мощностью 300 МВт составляет около $307 млн. Это первый проект, запускаемый в рамках межправительственного рамочного соглашения между Китаем и Казахстаном, подписанного после саммита ШОС.

На этапе строительства будет создано около 500 рабочих мест, что даст импульс развитию экономики и промышленности региона. Ожидается, что после запуска станция будет ежегодно вырабатывать порядка 674 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии. Тем самым проект внесет вклад в улучшение структуры энергетического баланса региона и увеличит долю «зеленой» энергетики Казахстана.

