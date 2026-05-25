Казахстанские школьники получили международное признание в сфере ИИ

Недавно казахстанский школьник, разработавший систему выявления рака с помощью искусственного интеллекта, был удостоен награды на крупнейшем мировом конкурсе научных проектов Regeneron ISEF 2026 в США. Еще два проекта казахстанских школьников получили специальные награды Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), одной из ведущих международных организаций в сфере искусственного интеллекта.

Проект KazLib, цифровая платформа для академического планирования и моделирования учебной успеваемости, получил награду AAAI Student Membership. Авторами разработки являются учащиеся Талдыкорганского специализированного лицей-интерната «Білім-Инновация» Аслан Башаров и Болысбай Нұркелді.

Второй проект, Neuralese, визуально-интерактивная платформа для разработки нейронных сетей был удостоен сразу двух специальных наград, AAAI Membership и School Library Membership. Проект представили учащиеся Казахстанско-Российской школы-лицея № 54 имени Панфилова города Алматы Михаил Исаков и Рахим Нұрмұханбетов.

Новые награды стали еще одним подтверждением высокого уровня подготовки казахстанских школьников и растущего потенциала страны в сфере искусственного интеллекта и цифровых инноваций. Сегодня казахстанские учащиеся участвуют в крупнейших научных соревнованиях мира, их проекты получают признание международного экспертного сообщества и демонстрируют конкурентоспособность отечественного образования на глобальном уровне.

Отметим, что Regeneron ISEF является крупнейшим в мире конкурсом научных и инженерных проектов школьников, ежегодно объединяющим лучших юных исследователей из десятков стран. В этом году конкурс прошел в американском городе Финикс, где Казахстан представил пять научных проектов. Три из них были удостоены специальных наград международного конкурса.

