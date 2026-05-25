Казахстанцев, наконец, избавят от автодозвонов

Вопрос многократных навязчивых звонков подняли депутаты.

С предложением об отказе от функции автодозвона выступил депутат Асхат Аймагамбетов, отметив, что подобные звонки доставляют неудобства гражданам. По его словам, такие звонки часто мешают, поэтому депутаты ранее уже предлагали ввести запрет. Более того — казахстанцы жалуются, что у некоторых операторов сотовой связи такие «обратные» звонки происходят по несколько раз. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил, что инициатива будет рассмотрена, передает Zakon.kz.

Также депутаты подняли вопрос навязчивых звонков от мобильных операторов с рекламой акций и услуг. По словам министра, в рамках поправок в законодательство планируется внедрить маркировку и реестр номеров юридических лиц. Это позволит абонентам видеть, от какой именно компании поступает звонок.

