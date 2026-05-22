Казахстанцы массово жалуются депутатам на операторов сотовой связи

Депутат мажилиса Олжас Нуралдинов 21 мая 2026 года в своем депутатском запросе заявил о массовых жалобах со стороны казахстанцев на операторов сотовой связи. По его словам, многочисленные жалобы абонентов поступают на подключение сторонних платных сервисов без осознанного согласия пользователей, передает Zakon.kz https://www.zakon.kz/.

«Речь идет о сервисах Fun Online, My Games, Марафон желаний, Cinema Games, New Happy Bonus и других услугах, ежедневно списывающих деньги со счетов абонентов без какой-либо реальной потребительской ценности. При этом абонентов зачастую подключают сразу к нескольким сервисам одновременно, а уведомления о регулярных списаниях либо не приходят, либо остаются незамеченными. В результате граждане месяцами теряют деньги, не понимая причин постоянного уменьшения баланса. Жалобы граждан на подобные услуги поступают как минимум с прошлого года. Тогда в СМИ уже сообщалось, что руководство АО Kcell пообещало пересмотреть политику компании в отношении таких сервисов. Однако эта проблема до сих пор остается нерешенной», — заявил Нуралдинов.

Как считает мажилисмен, складывается парадоксальная ситуация: подключить человека к подобным услугам максимально легко, а отказаться от них — крайне сложно, поскольку информация о подписках скрыта, а отключение услуг требует множества дополнительных действий.

Отдельные жалобы, по словам Нуралдинова, также поступают от абонентов Beeline Kazakhstan, где при недостаточности суммы для списания тарифного плана вместо остановки действия тарифа абонента автоматически переводят на максимально дорогую базовую тарификацию. К примеру, если стоимость тарифа составляет 8 тыс. тенге, а на счету остается 5 тыс., оператор вместо возможности доплатить недостающую сумму автоматически переводит абонента на дорогую помегабайтную тарификацию. При этом человек может даже не заметить SMS-уведомление и продолжать пользоваться интернетом уже по совершенно другим условиям.

«В результате оставшиеся на счету 5 тыс. тенге могут быть списаны буквально за несколько часов обычного использования интернета. После этого абонент вынужден повторно пополнять баланс на полную стоимость тарифа — еще на 8 тыс. тенге. Считаем, что более справедливым решением было бы внедрение механизма, при котором абоненту предоставляется возможность внести лишь недостающую сумму для продления пакета услуг, а до момента подтверждения такого решения доступ к мобильному интернету и связи должен ограничиваться с обязательным повторным уведомлением пользователя. Перевод на базовую тарификацию с более дорогой стоимостью интернета должен осуществляться исключительно при прямом согласии абонента», — подчеркнул депутат.

Отдельного внимания, по его словам, заслуживает практика так называемого «авансового пополнения», применяемая операторами связи. Так, абонентам предлагается пополнение баланса с последующим возвратом средств через несколько дней с удержанием комиссии до 20%.

«Мы даже для микрофинансовых организаций законодательно установили предельный порог вознаграждения порядка 46% годовых. Однако в данном случае комиссия в 20% за 3 дня при пересчете фактически эквивалентна почти 2500% годовых. При этом операторы связи не обладают лицензией на осуществление подобной финансовой деятельности и не подпадают под сопоставимое регулирование и контроль. Фактически речь идет о предоставлении краткосрочного платного финансирования населению без соблюдения требований, предъявляемых к финансовым организациям в части раскрытия условий, ограничения комиссий и защиты прав потребителей», — заявил Нуралдинов.

Он считает, что в мобильном приложении и личном кабинете оператора на главной странице должна в обязательном порядке отображаться полная информация обо всех подключенных платных услугах, подписках и ежедневных списаниях с указанием: названия услуги; стоимости; периодичности списания; даты подключения; возможность моментальной отписки в один клик без необходимости звонков оператору.

Также депутат предлагает пересмотреть подход к списанию неиспользованного интернет-трафика — сегодня абонент оплачивает конкретный объем услуг, однако в случае, если он не успел использовать весь оплаченный интернет-пакет до конца месяца, оставшийся трафик попросту аннулируется. Нуралдинов считает, что как минимум часть неиспользованного интернет-трафика должна автоматически переноситься на следующий месяц.

Мажилисмен призывает:

— провести комплексную проверку практики скрытых списаний денежных средств, подключения платных сервисов и механизмов тарификации у всех операторов мобильной связи;

— рассмотреть вопрос запрета подключения любых платных сервисов без прямого и однозначного подтверждения со стороны абонента, а также обязать операторов отображать на главной странице мобильного приложения и личного кабинета полный перечень всех подключенных платных услуг, подписок и ежедневных списаний с возможностью их моментального отключения и отписки в один клик;

— рассмотреть внедрение механизмов обслуживания абонентов, включая перевод на базовую тарификацию с более дорогой стоимостью интернета, исключительно при прямом согласии абонента, ограничение до подтверждения абонентом согласия на использование услуг вне тарифного плана, а также перенос на следующий расчетный период неиспользованного интернет-трафика либо его части.

— проверить правовую природу сервисов и иных механизмов авансового пополнения баланса, предусматривающих удержание комиссий с абонентов, на предмет их соответствия законодательству о защите прав потребителей, финансовой деятельности и недопущении скрытых форм кредитования населения.

