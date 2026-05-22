В Казахстане построят «гигантские пауэрбанки» для накопления электроэнергии

Уже прорабатывается два проекта гидроаккумулирующих электростанций в Алматинской области.

Состоялось заседание Общественного совета при Министерстве энергетики под председательством Жакыпа Хайрушева. В его работе приняли участие вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, члены Общественного совета, а также представители структурных подразделений министерства и ведомств.

Отдельным блоком рассмотрели вопросы развития рынка систем накопления энергии и перспектив внедрения гидроаккумулирующих электростанций. В связи с активным развитием возобновляемых источников энергии в Казахстане реализуются проекты с системами накопления энергии. Это позволит накапливать электроэнергию, вырабатываемую ветровыми и солнечными станциями, и использовать ее в часы пикового потребления.

В сферу «зеленой» энергетики уже привлечены крупные международные инвесторы, включая TotalEnergies, Masdar, China Power и China Energy, которые строят ветропарки мощностью до 1 ГВт каждый. При каждом ветропарке также предусматривается строительство систем накопления энергии мощностью 300 МВт. На сегодняшний день совокупный объем реализуемых проектов СНЭ составляет 1,6 ГВт.

Также в Казахстане планируется строительство гидроаккумулирующих электростанций, направленных на обеспечение маневренности энергосистемы. На сегодня прорабатываются два проекта ГАЭС в Алматинской области. ГАЭС работает как «энергетический аккумулятор»: в периоды избытка электроэнергии она закачивает воду в верхнее водохранилище, а в периоды пикового спроса сбрасывает ее вниз через турбины и вырабатывает электричество.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.