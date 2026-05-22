Казахстанцев при въезде в РФ ждет обязательный цифровой контроль

Новые правила — регистрация в мобильном приложении — коснутся тысяч граждан Казахстана, прибывающих в Россию с целью осуществления трудовой деятельности или обучения.

РФ кардинально меняет правила пересечения границы — уже с 1 июля 2026 года для граждан РК, въезжающих на территорию Российской Федерации с целью работы или обучения, вводится обязательное использование мобильного приложения «Госуслуги RuID».

Иностранные граждане обязаны создать персональный профиль в приложении и подать электронное заявление о въезде в РФ не позднее чем за 72 часа до планируемого пересечения границы. По результатам рассмотрения заявления в приложении формируется персональный QR-код, который является подтверждением права на въезд. Полученный QR-код будет действителен в течение 90 дней с момента подачи заявления.

В Министерстве иностранных дел РК рекомендуют казахстанцам заранее ознакомиться с новыми требованиями и учесть эти изменения при планировании поездок в Россию.

Что важно знать в связи с нововведением?

— Скачать приложение «Госуслуги ruID» можно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.

— Для регистрации потребуется указать адрес электронной почты. Российская SIM-карта или СНИЛС для регистрации иностранцам не требуются.

— Заполнение анкеты: указать ФИО (как в загранпаспорте), паспортные данные, сроки и цели поездки, маршрут и адрес будущего проживания в РФ.

— Сдача биометрических данных — непосредственно в приложении: необходимо сделать фото лица (селфи) и фото паспорта, а также запись голоса. На несовершеннолетних детей биометрия не сдается.

— Сроки подачи заявления: электронное заявление о безвизовом въезде необходимо отправить не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 72 часа (3 суток) до пересечения границы.

— Экстренные случаи: при наличии уважительных причин (срочное лечение, смерть или тяжелая болезнь близкого родственника) допускается подача заявления по ускоренной процедуре — минимум за 4 часа до поездки.

— Контроль на границе: после автоматической проверки данных в приложении формируется персональный QR-код, подтверждающий право на въезд (рекомендуется сделать скриншот экрана). Его необходимо предъявить пограничникам при пересечении КПП. Окончательное решение о допуске в страну по-прежнему принимает пограничная служба ФСБ РФ.

— Дополнительные возможности цифрового профиля. Прохождение этой процедуры автоматически создает для гражданина РК стандартную учетную запись на «Госуслугах» РФ и генерирует СНИЛС. Это позволит легально пользоваться государственными и коммерческими сервисами внутри РФ: приобретать местные SIM-карты, оформлять полисы ДМС и записываться на прием в подразделения МВД.