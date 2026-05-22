С фермерами заключено более 25 тысяч электронных договоров на подачу воды

Для совершенствования процесса орошения полей приоритет отдается цифровизации отрасли.

За счет займа Исламского банка развития начата автоматизация 103 ирригационных каналов общей протяженностью около 1 тыс. км и площадью орошения 65 тыс. га в южных регионах страны. Кроме того, в соответствии с планами на 2026–2028 годы автоматизируются еще 270 каналов (1184 км), ранее прошедших реконструкцию. Также в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по 264 проектам реконструкции ирригационных каналов, в рамках которых предусмотрены решения по автоматизации и внедрению современных систем учета воды. Об этом сообщил председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК Сейлбек Нурымбетов.

По его словам, с этого года процедура заключения договоров на подачу воды с фермерами переводится в электронный формат. Внедряемая информационная система охватывает полный цикл водообеспечения — от подачи заявки и заключения договора до точного учета фактического потребления воды и последующей оплаты.

«На сегодняшний день заключено более 25 тысяч электронных договоров. В целях повышения прозрачности управления водными ресурсами и усиления оперативного контроля внедряемые цифровые решения дополняются космическим мониторингом на основе дистанционного зондирования Земли, которым полностью охвачены пять южных областей страны. С начала текущего года на промывку и орошение сельскохозяйственных земель было направлено 1,9 млрд кубометров воды», — сообщил С. Нурымбетов.

Уже в ходе нынешнего вегетационного периода по итогам космического мониторинга в Туркестанской области выявлено 39 фактов бездоговорного водозабора. В результате установлено, что аграрии незаконно использовали около 790 тыс. кубометров воды для орошения 197 га земель. В настоящее время ведется работа по взысканию причиненного ущерба.

Кроме того, в 2025 году бассейновыми водными инспекциями было наложено 365 административных штрафов на общую сумму 75,2 млн тенге. За прошедший период 2026 года (январь–апрель) наложено 149 административных штрафов на сумму 41,7 млн тенге.

Также с 5 мая 2026 года в южных регионах мобильные группы проводят мониторинговые мероприятия. Цель работы — проверка соответствия условий учета водопользования через электронную систему «Биллинг» на основе площади земельных участков. Данная работа проводится в рамках утвержденной совместно с Генеральной прокуратурой Дорожной карты по ликвидации «черного рынка» воды.

В остальных бассейнах страны лимит водопользования на 2026 год утвержден в объеме 696,4 млн кубометров. Планируемая площадь орошаемых земель составляет 322,2 тыс. га. В этих регионах дефицит воды не прогнозируется.

