Детям до 16 лет могут ограничить регистрацию в соцсетях в Казахстане, об этом сообщил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов. Норму разрабатывают в пакете поправок, который сейчас находится на согласовании в правительстве, передает Sputnik.

«Мы здесь тверды, уверены в том, что эта норма нужна. И очень хорошо, что так думает не только Казахстан, но и все передовые страны», — заявил Кочетов.

По его словам, речь идет именно о регистрации новых пользователей младше 16 лет. Уже существующие аккаунты ограничения не затронут. Механизм проверки возраста пока не определен. В министерстве изучают опыт других стран, в том числе — Австралии, где система без верификации документов не дала ожидаемого результата.