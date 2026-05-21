AMANAT и IT-сообщество обсудили цифровое будущее Казахстана

Участники встречи отметили необходимость дальнейшего расширения цифровых инструментов.

В Астане на площадке Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai состоялась встреча Предпринимательского крыла партии AMANAT с представителями IT-сообщества и бизнеса. В мероприятии приняли участие депутаты мажилиса, руководители технологических компаний, представители банковского сектора и телеком-операторов, IT-предприниматели. Главной темой обсуждения стало развитие искусственного интеллекта и формирование современной цифровой экономики Казахстана, передает Liter.kz.

Участники встречи обсудили стратегию цифрового развития страны, инвестиционный климат в IT-сфере, механизмы платформенной занятости, внедрение цифровых решений в работу партии, а также вопросы совершенствования регулирования отрасли.

Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев отметил, что текущий период открывает новые возможности для активного внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в различные сферы: «Этот год объявлен Годом цифровизации. Это хорошая возможность для внедрения идей цифровой экономики и искусственного интеллекта во всех сферах и среди всех групп населения».

По словам Мадиева, партия AMANAT как одна из ключевых политических сил страны может сыграть важную роль в продвижении цифровой культуры, развитии IT-навыков и поддержке стартапов.

Он также отметил, что сегодня в Казахстане создаются условия для развития цифровой экосистемы: работают образовательные программы, IT-хабы и технопарки, а соответствующая инфраструктура уже представлена практически во всех регионах страны.