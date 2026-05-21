Казахстан автоматизирует урегулирование проблемных кредитов

Планируется запустить единую цифровую платформу, через которую заемщики смогут коллективно урегулировать долги по кредитам и микрозаймам.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления о создании цифровой платформы коллективного урегулирования задолженности физических лиц. Речь идет о специальной системе для работы с проблемными долгами по потребительским банковским займам и микрокредитам без залога имущества, передает Курсив.

Согласно проекту документа, платформа должна заработать с 12 июля 2026 года. Через нее заемщики, кредиторы, финансовый омбудсмен и медиаторы смогут взаимодействовать в электронном формате для урегулирования просроченной задолженности. Платформа позволит автоматизировать целый ряд процедур – от подачи заявки до формирования графиков платежей и подписания документов. Кроме того, система будет проверять соответствие заемщиков установленным критериям и автоматически обмениваться данными между участниками процесса.

В АРРФР рассчитывают, что новый механизм позволит упростить и ускорить процесс урегулирования долгов физических лиц. Ключевая роль в работе платформы отводится финансовому омбудсмену. Именно он будет рассматривать заявки, организовывать взаимодействие сторон и контролировать процедуры урегулирования задолженности.

В проекте также прописан механизм автоматизированной проверки заемщиков. При этом гражданам должны будут показывать информацию о том, какие именно данные использовались при оценке и какие критерии повлияли на итоговое решение. Кроме того, заемщикам обещают предоставить возможность обжаловать результаты проверки через уполномоченного представителя финансового омбудсмена.

После подтверждения данных кредиторами на платформе смогут формироваться проекты решений об изменении условий исполнения обязательств, соглашения о медиации и новые графики платежей.

Отдельное внимание уделяется вопросам контроля и аудита. Все изменения и действия участников системы планируют фиксировать в специальном журнале. С 1 января 2027 года платформу также планируют перевести на новую модель функционирования с участием отдельного оператора платформы. Он будет отвечать за техническое сопровождение, информационную безопасность и бесперебойную работу системы, однако не получит прав на сами данные пользователей, кроме случаев, необходимых для технического обеспечения работы платформы.

Отмечается, что более 1,6 млн казахстанцев имеют просрочку по кредитам свыше 90 дней. В целом совокупный объем просроченной задолженности граждан перед банками и микрофинансовыми организациями достигает 1,2 трлн тенге.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.