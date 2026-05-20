В Казахстане запускают экономику малых высот стоимостью 300 млн долларов

Alatau City обгоняет мировые мегаполисы в регулировании пассажирских eVTOL.

Казахстан первым в регионе представил полноценную экосистему городской воздушной мобильности: аэротакси, дроны-доставщики и цифровую навигацию. На площадке Alatau City состоялся первый демонстрационный полет инновационного электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки — eVTOL, более известного как аэротакси. Проект полностью реализуется за счет частных инвестиций казахстанской компании Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG) в партнерстве с ведущими технологическими игроками из США, Китая, Южной Кореи и Италии. Общий объем вложений в развитие городской воздушной мобильности в регионе оценивается в 300 млн долларов.

Главным событием презентации стал полет пассажирского аппарата AutoFlight Prosperity, рассчитанного на одного пилота и пять пассажиров. Он оснащен 13 электромоторами, развивает скорость до 200 км/ч и способен преодолеть до 200 км на одном заряде. В отличие от традиционной авиации, этот транспорт работает практически бесшумно и не производит вредных выбросов CO₂. В соответствии со строгими международными требованиями безопасности первый тестовый полет был выполнен без людей на борту.

Развитие инновационного экологичного транспорта напрямую отвечает долгосрочной стратегии цифровизации и технологического лидерства страны.

«Сегодня Казахстан делает важный шаг в развитии транспорта нового поколения. Демонстрационные полеты eVTOL показывают, что прорывные технологии городской воздушной мобильности постепенно переходят из концепции в практическую плоскость. Для Alatau City это формирование новой инфраструктуры умного города. Речь идет о создании целой экосистемы — от аэротакси и вертипортов до цифровой навигации и грузовых дронов. Именно так в Казахстане начинает развиваться экономика малых высот. Мы создаем условия, чтобы такие решения приходили в страну, адаптировались под наши города и работали на качество жизни граждан, развитие бизнеса и технологическую конкурентоспособность Казахстана», — отметил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Организаторы подчеркивают, что речь идет не просто об использовании отдельных аппаратов, а о создании новой отрасли — «экономики малых высот». На мероприятии также были представлены беспилотные системы доставки грузов от компаний Keeta Drone (Китай) и A2Z (США), управляемые цифровой навигационной платформой UATM от корейских и китайских разработчиков (Korea Airports Corporation и Shenzhen Urban Transportation Planning Center). По прогнозам ведущих мировых аналитиков Morgan Stanley и McKinsey, городская воздушная мобильность станет одной из ключевых отраслей мировой экономики в ближайшие десятилетия.

Для интеграции аэротакси в повседневную жизнь региона уже началось строительство первого вертипорта в Alatau City — компактной и технологичной наземной площадки для взлета, посадки и зарядки аппаратов. Проектированием занимается международная компания UrbanV. В перспективе единая воздушная сеть свяжет Alatau City, Алматы и ключевые туристические локации Алматинской области. К примеру, расчетное время в пути от аэропорта Алматы до высокогорного курорта Медеу составит всего 10-12 минут.

Для масштабного технологического рывка уже подготовлен прочный правовой фундамент. 8 мая 2026 года Глава государства подписал Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау», который предусматривает создание экспериментальных правовых режимов и специальных воздушных зон для Urban Air Mobility. В настоящее время компания AAAG совместно с государственными органами участвует в разработке около 40 нормативных актов, формирующих «воздушный кодекс» нового города, а соответствующие поправки в национальное авиационное законодательство уже находятся на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Параллельно в рамках развития проекта AAAG подписала меморандум с компанией AutoFlight на поставку 50 аппаратов серии V2000/V5000. Это соглашение предусматривает не только закупку техники, но и полноценный трансфер ноу-хау, обучение казахстанских специалистов, а также создание регионального центра технического обслуживания и ремонта (MRO).

Как отметили представители AutoFlight, «сегодня eVTOL-технологии находятся на том же этапе стремительного взлета, который электромобили проходили 10-15 лет назад, и Казахстан заходит в эту глобальную трансформацию в числе первых».

